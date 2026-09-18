南科沙崙環評 聚焦用電

為籌備台積電（2330）未來建廠用地，環境部今（18）日將召開南科沙崙園區開發計畫第二階段環評範疇界定會議，由於牽涉用電大幅成長，以及草鴞棲地議題，範疇界定會議召開前夕山雨欲來，昨日環團率先召開記者會，要求台積加碼綠電承諾。

環團昨日指出，沙崙園區在最大用電情境下，一年耗電約237億度，單一園區用電量將高於新北市整年度用電量，用電相當驚人，新增電力需求將牽動南部電網、發電設施、再生能源、天然氣需求及溫室氣體排放，疾呼台積電應儘速自行尋求綠電。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，台積電已公開承諾2030年使用60％再生能源、2040年達100％，但沙崙園區相關文件，仍依科學園區政策環評目標，承諾2040年45％、2050年100％。

她認為，新建大型先進製程園區不應只以政策環評最低標準作為承諾，二階環評應將台積電自身2040年RE100目標，納入具體評估與承諾。

依台積電2025年永續報告書，台積電台灣廠區目前再生能源占比11.4％，距2040年100％仍有差距。黃靖庭指出，沙崙園區新增用電需求達2.7GW，台積電不應被動等待市場綠電供應，而應透過長期採購、自建光電與儲能等方式，主動促成新增再生能源供給。

台積電持續擴大在台投資，府院已動員各部會，全力協助台積電找地。據了解，包括高雄白埔產業園區、桃園龍科三期、南科嘉義科學園區三期擴建計畫等，將納入相關布局。