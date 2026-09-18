台積龍潭設埃米廠過頭關 後續還有環評、水電等挑戰

睽違三年後，台積電（2330）決定重返龍潭設廠。國發會昨（17）日審議通過「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫」草案，台積電供應鏈透露，龍科三期定位將優先鎖定1.4奈米（A14）以下埃米世代先進製程，初步規劃三座晶圓廠，首座廠目標2030年前後完工並進入量產準備，整體投資規模估計超過1兆元。

國發會昨日召開委員會議，因應AI及半導體投資擴張，審議通過竹科龍潭園區擴建計畫，預計擴建約104公頃土地，總開發經費約956.28億元，全案將帶動4,500個就業機會，後續將陳報行政院核定。

台積電建廠用地布局

針對龍潭三期擴建，國發會僅提到「因應半導體科技產業成長需求」，未明確點出進駐廠商。不過據了解，這塊土地便是台積電屬意的先進製程用地。

不過，國發會亮綠燈，只是重返龍潭的第一步，龍科三期後續仍須面對環評、非都市土地開發許可、土地取得及公共工程等程序，真正考驗則落在土地、水、電、交通及地方溝通五大課題，其中又以電力、用水調度最為關鍵。

龍科三期可說是一波三折。竹科管理局原先規劃開發158.59公頃，提供台積電布局2奈米以下先進製程，但當時約88％徵收範圍屬私人土地，地方居民強烈反彈。台積電2023年10月宣布不考慮進駐，後續先進製程擴產重心也轉向高雄等地。時隔三年，龍科三期重新啟動，政府縮小開發範圍至約104公頃，降低私人土地徵收比例，重啟地方溝通。隨著行政程序推進，台積電再度表達進駐意願，一度停擺的龍潭園區重新回到台積電長期擴產版圖。

值得注意的是，台積電重返龍潭後，基地角色與三年前不同。市場先前一度傳出龍潭可能同時承接面板級先進封裝，但隨嘉義先進封裝基地持續擴建，加上南科成為南部先進製程與封裝重要聚落，供應鏈指出，龍潭現階段傾向優先配置給資本與土地需求更高的埃米世代晶圓製造，先進封裝產能則以嘉義、南科等地為主要擴充方向。

台積電規劃於龍潭三期擴建第一階段將優先切入1.4奈米（台積電內部稱A14）。按照台積電技術藍圖，A14預計2028年進入量產世代，台積電首座A14晶圓廠落腳在中科擴大計畫的P1廠，因此龍潭並非A14首波量產基地，而較可能承接AI、高效能運算需求持續放大後的第二波產能擴張，應是台積電為A14後續強化版本乃至下一世代製程預留空間。

供應鏈透露，龍科三期初步朝三座先進晶圓廠方向規畫，首座廠目標2030年前後完工並陸續進入量產準備。若三座廠全數到位，整體投資金額估計將突破兆元。