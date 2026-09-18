環團籲台積 承諾沙崙園區2040年綠電100%

環境部今天舉辦南部科學園區沙崙園區的第二階段環評範疇界定會議，園區未來將由台積電進駐。環保團體昨於記者會指出，該園區一年耗電最高可達二三七億度，已超越新北市整年度的用電量，呼籲台積電將二○四○年百分百使用綠電的目標納入承諾，避免將發電空汙全數轉嫁給全民承擔。

國科會南科管理局回應，用電部分將配合政策環評規定，積體電路先進製程量產後，每年取得前一年度實際用電量的百分之廿五再生能源，最後在二○五○年起取得百分百的再生能源為目標。

環保團體指出，最新資料顯示，沙崙園區長期用電總需求將提高至二七○○ＭＷ，一年耗電將高達約二三七億度，逼近全台二○二五年全年用電量的百分之八點三，單一園區用電量已超越新北市整年度的二二四億度。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，台積電已公開承諾二○三○年使用百分之六十再生能源、二○四○年將全數使用再生能源，但沙崙園區最新文件仍只依科學園區政策環評的政策目標，承諾二○四○年百分之四十五，且到二○五○年才全數使用再生能源，新建的大型先進製程園區不應只以最低標準做環評承諾。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，若沙崙園區在二○三○年前後投產時僅使用百分之廿五綠電，而非台積電承諾的百分之六十，將出現約七十五億度缺口，規模相當於一座八○○ＭＷ以上大型燃氣機組的年發電量，恐將增加台灣減碳與能源安全的壓力。

環境權保障基金會主任湯琳翔說，興達電廠過去五年內共發生過三次重大停機事故，造成全國大範圍的停電，南科管理局及台積電應說清楚如何減少依賴大型火力電廠的供電計畫，同時減少高屏地區空汙又維護國家能源韌性。