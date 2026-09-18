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台積進駐龍科三期 蓋3晶圓廠、鎖定埃米製程

聯合報／ 記者簡永祥鄭國樑朱冠諭／連線報導
台積電可望進駐龍科三期設廠，初步規畫三座晶圓廠，優先鎖定埃米世代先進製程。圖為台積電龍科封測廠。聯合報系資料照
台積電可望進駐龍科三期設廠，初步規畫三座晶圓廠，優先鎖定埃米世代先進製程。圖為台積電龍科封測廠。聯合報系資料照

暌違三年，台積電決定重返龍潭設廠。國發會昨審議通過「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫」（龍科三期）籌設計畫，全案將陳報行政院核定，預計開發約一○四公頃，其中約四十六公頃為產業用地。台積電供應鏈透露，隨台積電先進封裝擴產重心逐步轉往嘉義、南科，龍科三期定位也重新調整，將優先鎖定一點四奈米（Ａ１４）以下埃米世代先進製程，初步規畫三座晶圓廠，首座廠目標二○三○年前後完工並準備量產，整體投資規模估計超過一兆元。

龍科三期可說一波三折。竹科管理局原先規畫開發一五八點五九公頃，提供台積電布局二奈米以下先進製程，但當時約百分之八十八徵收範圍屬私人土地，引發居民對土地徵收、居住權益等問題強烈反彈。台積電二○二三年十月宣布不進駐，後續先進製程擴產重心也轉向高雄等地。

如今龍科三期重新啟動，最大轉折在於政府大幅縮小開發範圍至約一○四公頃，降低私人土地徵收比率，並重新啟動地方溝通。

國科會資料顯示，中科二期面積八十九點七五公頃、竹科總面積一四七○點七三公頃；龍科三期是中科二期的一點一六倍，但僅是竹科總面積的百分之七點一。

桃園市長張善政表示，「護國神山進駐桃園，再往前一步」，桃市府會投入後續土地取得、居民安置，以及未來園區的水電供應，在不受政治干擾下，讓龍科三期順利推動。

據了解，台積電規畫於龍潭三期擴建第一階段優先切入一點四奈米（Ａ１４）。按照台積電技術藍圖，Ａ１４預計二○二八年進入量產，台積電首座Ａ１４晶圓廠落腳中科擴大計畫的Ｐ１廠，因此龍潭並非Ａ１４首波量產基地，較可能承接ＡＩ、高效能運算需求持續放大後的第二波產能擴張，應是台積電為Ａ１４後續強化版本乃至下一世代製程預留空間。

供應鏈透露，龍科三期初步朝三座先進晶圓廠方向規畫，首座廠目標二○三○年前後完工並陸續進入量產準備。隨埃米世代製程設備、極紫外光（ＥＵＶ）微影、潔淨室及廠務系統投資成本持續攀升，若三座廠全數到位，整體投資金額估計將突破兆元，龍科也有機會成為台積電二○三○年代在台灣另一個重要先進製程生產聚落。

不過，龍科三期後續仍須面對環評、非都市土地開發許可、土地取得及公共工程等程序，真正考驗則落在土地、水、電、交通及地方溝通等五大課題。

國發會昨天審議通過「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫」草案。圖／桃園市經濟發展局提供
國發會昨天審議通過「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫」草案。圖／桃園市經濟發展局提供

龍科 製程 台積

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