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鴻海攜手德國QUANTRON 攻歐洲與大陸商用電動車市場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

德國商用電動車集團QUANTRON與宏景智駕（HyperView）17日宣布成立QUANTRON中國，這是一個專注於在全球部署下一代零排放商用車的中歐科技與產業平台，而鴻海（2317）將作為卡車與巴士平台的製造夥伴，提供國際部署所需的製造規模，並在2026年底之前，初期先生產100台商用車，投入歐洲市場。使得鴻海在商用電動車領域再下一城。

三方計劃在未來十年內，打造一個能支持全球超過10萬輛零排放商用車的生態系統。根據歐盟重型車輛的二氧化碳標準，新重型車輛的平均排放必須從2030年減少45%，2035年起減少65%，2040年起減少90%。每年有數十萬輛重型商用車進入歐洲市場，這一轉型成為零排放運輸的重要可觸及市場。

QUANTRON（Quantron AG）是一家位於德國的企業，並且是新能源商用車與零排放交通技術公司。該公司成立於2019年，原本是德國百年Haller企業集團的子公司，隨後獨立並迅速發展為歐洲新能源商用車領域的新創企業。

QUANTRON專門從事商用電動車（如電動貨車、卡車）以及氫能燃料電池車的開發、生產與改裝，業務涵蓋城市內電動交通、地區客運及物流貨運等解決方案。為了加速技術落地，曾與多家國際知名汽車與技術大廠（如德國MAN、依維柯 Iveco、福特卡車、以及氫能燃料電池企業巴拉德 Ballard 等）展開合作。該公司致力推動全球交通轉型與綠色物流，除了深耕歐洲市場外，也試圖將業務版圖拓展至北美與中國大陸等海外地區。

對鴻海集團來說，該公司電動車已經全球布局，多點開花，除了台灣本地市場之外，包括日本、紐澳、中國大陸與歐洲等地，都看到成果持續展現。

Haller集團執行長兼QUANTRON創辦人Andreas Haller表示：「商用車產業的未來將不再僅由單一車輛定義，而是由可擴展的平台、強大的產業夥伴關係及整合的客戶解決方案所定義。」「透過QUANTRON中國，我們正在架起中國、歐洲與中東之間的橋樑。我們在中國為中國打造，並利用同一平台進行國際擴展。我們的目標是讓零排放商用移動更快、更經濟且更具全球規模。」

QUANTRON已將三位數的零排放車輛與系統推向市場，客戶營運及專案遍及歐洲及中東地區。最近，另一輛QUANTRON氫能車輛與當地合作夥伴一同在巴西交付。

HyperView 已交付三位數高量氫能商用車，主要在中國大陸，首批車輛亦部署於沙烏地阿拉伯。該公司因其在智慧車輛架構、自動駕駛系統及次世代商用車技術方面的貢獻而備受肯定。

鴻海將提供卡車與巴士平台的工業製造能力，結合德國的工程與工業品質需求，結合可擴展的國際SKD製造、工業化供應鏈及具競爭力的生產成本。

鴻海 德國 電動車

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