AI資安疑慮牽動台灣供應鏈？ 楊金龍：雲端服務投資仍強

近期市場關注重量級企業對AI安全性表達擔憂，以及是否可能衝擊台灣供應鏈與經濟成長，中央銀行總裁楊金龍17日於理監事會後記者會表示，自己並非資安專家，無法深入評論，但雲端服務供應商（CSP）支出持續增長帶動出口，是支撐近年台灣高經濟成長的重要動能；多數國際大廠仍看好AI需求強勁且處於剛起步階段，市場出現疑慮與放空操作多屬高檔調節的「正常現象」。

楊金龍指出，近期市場對AI的討論涉及實際運作問題，也包含對失控、人員難以掌握等疑慮。他說明，台灣2024至2026年間經濟成長表現亮眼，主要背景之一在於出口熱絡，背後正是受惠於各大CSP資本支出持續擴張，進而帶動對半導體及相關零組件的強勁需求。

談及各國若加強管制或疑慮加深是否波及經濟，楊金龍分析，若資安疑慮確實存在，大廠的資本支出與投資步調確實可能放慢。然而，包含AMD、Meta等多數業界大廠普遍認為，AI發展才剛開始，實質需求依然相當強勁，發展動能應不致中斷。

楊金龍認為，行情來到相對高點時，市場自然會居高思危，對相關安全疑慮與措施產生討論，這是市場的常態運作；此外，也不排除有部分人士藉由釋放消息操作放空、趁機撿便宜，屬於市場常見伎倆。