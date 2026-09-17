快訊

台指期夜盤強攻47K大關 法人提醒後市關鍵

捲賄選案！謝典霖等人遭檢舉動用公帑辦餐會 父親謝新隆被羈押

每46名就有1名台積寶寶！醫指「校正後生育率全台2倍」 揭關鍵密碼

聽新聞
0:00 / 0:00

AI資安疑慮牽動台灣供應鏈？ 楊金龍：雲端服務投資仍強

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍今天主持理監事聯席會議。記者張文玠／攝影
中央銀行總裁楊金龍今天主持理監事聯席會議。記者張文玠／攝影

近期市場關注重量級企業對AI安全性表達擔憂，以及是否可能衝擊台灣供應鏈與經濟成長，中央銀行總裁楊金龍17日於理監事會後記者會表示，自己並非資安專家，無法深入評論，但雲端服務供應商（CSP）支出持續增長帶動出口，是支撐近年台灣高經濟成長的重要動能；多數國際大廠仍看好AI需求強勁且處於剛起步階段，市場出現疑慮與放空操作多屬高檔調節的「正常現象」。

楊金龍指出，近期市場對AI的討論涉及實際運作問題，也包含對失控、人員難以掌握等疑慮。他說明，台灣2024至2026年間經濟成長表現亮眼，主要背景之一在於出口熱絡，背後正是受惠於各大CSP資本支出持續擴張，進而帶動對半導體及相關零組件的強勁需求。

談及各國若加強管制或疑慮加深是否波及經濟，楊金龍分析，若資安疑慮確實存在，大廠的資本支出與投資步調確實可能放慢。然而，包含AMD、Meta等多數業界大廠普遍認為，AI發展才剛開始，實質需求依然相當強勁，發展動能應不致中斷。

楊金龍認為，行情來到相對高點時，市場自然會居高思危，對相關安全疑慮與措施產生討論，這是市場的常態運作；此外，也不排除有部分人士藉由釋放消息操作放空、趁機撿便宜，屬於市場常見伎倆。

供應鏈 楊金龍 中央銀行 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

央行放寬房市信用管制 楊金龍揭未來是否再鬆綁

升息干擾難撼 AI 長線需求！光通訊、CPO 成市場關注焦點

009828掛牌一周規模衝61.6億元！較募集期暴增91％ AI帶旺PCB題材

升息落地台股歡慶 00406A 年化配息率17% 成交量飆逾38萬張

相關新聞

AI資安疑慮牽動台灣供應鏈？ 楊金龍：雲端服務投資仍強

近期市場關注重量級企業對AI安全性表達擔憂，以及是否可能衝擊台灣供應鏈與經濟成長，中央銀行總裁楊金龍17日於理監事會後記者會表示，自己並非資安專家，無法深入評論，但雲端服務供應商（CSP）支出持續增長帶動出口，是支撐近年台灣高經濟成長的重要動能...

大立光今年第7度獵地拚擴產 斥資11.72億買台中土地建物

光學鏡頭廠大立光今天公告，斥資新台幣約11.72億元購入台中市南屯區約2259.25坪土地，以及約3695.25坪建物，...

龍科三期獲國發會通過 桃市府提3大配套

國發會今審議通過國科會陳報的「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫（龍科三期）」籌設計畫，擴建面積約104.65公頃，終期預估年產值達5500億元，並創造4500個就業機會。桃市府表示，已提出「以人為本、核心驅動、地方共好」3大配套，涵蓋學校、產業廊帶、水電及交通建設，後續待行政院核定後，將進入環評及用地相關作業。

龍科三期獲國發會通過 台積電規畫三座埃米世代晶圓廠、投資逾兆元

睽違3年後，台積電決定重返龍潭設廠。國發會審議通過「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫」草案，全案將陳報行政院核定，預計開發約104公頃，其中約46公頃為產業用地。台積電供應鏈透露，隨台積電先進封裝擴產重心逐步轉往嘉義、南科，龍科三期定位也重新調整，將優先鎖定1.4奈米（A14）以下埃米世代...

廣穎工控推出全新eMMC 5.1系列 迎合智慧設備低功耗儲存需求

全球工業級記憶體解決方案供應商廣穎工控（SP Industrial）推出全新 eMMC 5.1 系列產品，進一步擴充嵌入式儲存產品陣容，以精巧、高可靠度的儲存解決方案，滿足空間有限且重視低功耗設計的工業系統需求...

騰輝董事會通過承租昆山廠房擴產 加速掌握 AI 高速運算商機

銅箔基板大廠騰輝電子-KY（6672）今日召開董事會，決議通過向董事長王有慈承租位於中國江蘇省昆山市之閒置廠房，以取得現成場地進行改建擴產，本次董事會同時通過台幣15億元的擴廠預算，預計分三期並視未來成長需要，分別再進行二期、三期的擴增產能投資。騰輝提到，因應人工智慧（AI）及高速運算應用爆發性發展，算力硬體替代更替帶動高階PCB與基板需求擴張，各大銅箔基板（CCL）大廠優先將產能配置於高階AI伺服器，交換機與儲存等相關硬體應用，進而引發市場所有材料供需嚴重短缺、訂單外溢效應全面擴大。為迅速滿足自身強勁的市場成長需求並擴大市占率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。