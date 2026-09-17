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南電、景碩 高盛喊買

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

高盛證券指出，AI需求不斷激增，預期ABF載板供不應求缺口持續擴大，2026下半年、2027年、2028年將分別達到14%、34%、51%。台廠中，喊「買」南電（8046）、景碩，目標價分別上看2,500元及1,125元。

高盛科技產業分析師王冠詔在最新釋出的「台灣ABF載板產業」報告中指出，觀察多項指標顯示， ABF設備需求極為強勁，如ABF真空壓膜機交期已延至2031年、客戶主動支付溢價爭搶產品、合約負債重啟上升趨勢等。

由於關鍵ABF設備交期拉長，印證王冠詔對ABF載板產業正面看法。儘管ABF供應商積極擴充產能，但需求持續大於供給，使王冠詔預期ABF載板供不應求缺口逐年擴大，將嘉惠相關台系業者如南電、景碩、欣興等。

其中南電受惠短期漲價彈性大、產品結構升級、長線獲利爆發力強等利多，加上在 BT載板及非長約ABF載板營收占總營收70%以上，在載板價格前景看好推動下，預計未來幾季毛利率、營業利益率將顯著提升。

此外，在2025下半年至2026下半年期間，南電核心聚焦於BT及非長約ABF載板產品，王冠詔相信南電將持續受惠更強勁的ABF、BT定價，並成為價格上漲趨勢的主要受益者，營運前景看好。

景碩因定價優勢顯著、獲利高速爆發，加上鑑於該公司在高端ABF載板市場市占率持續提升，且ABF載板營收中有約30%來自非長約客戶，王冠詔認為這部分將繼續享有更佳定價展望，因此對股價前景保持正向看法。

王冠詔認為，景碩獲利展望維持強勁，除受惠產業有利發展局勢，更因該公司具備明確擴產計畫，且長期能提升其產品組合，因此推升獲利高速成長，預估2026–2029年年均複合成長率（CAGR）高達106%。

至於欣興，雖同樣受惠產業正向發展趨勢，但有超過70%的ABF載板出貨量受長期合約束縛，使調漲價格可能性降低，因此給予「中立」評級，目標價1,220元。

景碩 高盛 南電

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