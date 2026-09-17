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磐儀增資子公司2.5億

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠磐儀（3594）昨（17）日公告，斥資2.5億元參與子公司磐旭智能現增案，以因應集團整體發展。市場解讀，磐儀這次參與磐旭智能現增，可能是為了磐旭智能在資本市場IPO預作準備。

磐旭智能本次現金增資交易單位數量為2,779,650股，每單位價格90元，交易總金額為2.5億元；磐儀持有磐旭智能61.77%股權。

此外，磐儀將旗下卓高國際100%股權售予磐旭智能，交易總金額2.18億元，預估處分利益742.5萬元。磐儀表示，主要是為集團資源有效整合及提升生產管理效率。

磐儀先前透露，磐旭智能將在今年底到明年初辦理公開發行並登錄興櫃，目標明年下半年掛牌上櫃。

IPO 資本市場 增資

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