磐儀增資子公司2.5億

AI（人工智慧）用電大增之際，輝達（NVIDIA）、Google揪團組AI能源管理聯盟（AEMA），推動AI資料中心從「用電大戶」，轉型為可由電網調度的彈性資源，緩解AI基礎設施快速擴張面臨的供電瓶頸，並擺脫「AI吃電怪獸」惡名。

2026-09-18 00:28