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磐儀增資子公司2.5億
工業電腦廠磐儀（3594）昨（17）日公告，斥資2.5億元參與子公司磐旭智能現增案，以因應集團整體發展。市場解讀，磐儀這次參與磐旭智能現增，可能是為了磐旭智能在資本市場IPO預作準備。
磐旭智能本次現金增資交易單位數量為2,779,650股，每單位價格90元，交易總金額為2.5億元；磐儀持有磐旭智能61.77%股權。
此外，磐儀將旗下卓高國際100%股權售予磐旭智能，交易總金額2.18億元，預估處分利益742.5萬元。磐儀表示，主要是為集團資源有效整合及提升生產管理效率。
磐儀先前透露，磐旭智能將在今年底到明年初辦理公開發行並登錄興櫃，目標明年下半年掛牌上櫃。
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