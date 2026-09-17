工業電腦廠威強電（3022）衝刺機器人業務，於超微（AMD）嵌入式高峰會攜手友上科技，展示智慧機器人實機應用。威強電表示，此次合作以半導體自動化搬運為應用場景，相關架構亦可延伸至更多Robotics與智慧製造設備。

威強電此次秀出搭載超微Ryzen AI嵌入式X100系列處理器的NANO-X100 4吋單板電腦，作為i-Operator移動式協作機器人的設備端運算平台，並結合AiEi智慧視覺軟體平台的辨識能力，串聯AI推論與機器人控制，呈現從環境感知到設備反應的Physical AI應用流程。

這是威強電繼7月於舊金山超微「Advancing AI 2026」大會展示NANO-X100與CASTEC i-Operator整合應用後，進一步從實體AI角度，聚焦智慧製造中的人機協作應用。

此次合作以半導體自動化搬運為應用場景，透過i-Operator結合AMR、協作型機械手臂與NANO-X100邊緣運算平台，呈現自主設備如何在執行搬運與作業任務的同時，依據人員與環境資訊調整設備行為；相關架構亦可延伸至更多Robotics與智慧製造設備。

威強電先前表示，人形機器人布局主要鎖定控制器領域，統合低功耗NPU，測器整合與humanoid（類人類）控制，目前已拿下大陸專案，伴隨攜手超微合作機器人控制器，看好人形機器人後續商機。

威強電前八月營收58.9億元，為同期新高，年增32.4%。法人預估，威強電下半年營運有望優於上半年，呈現逐季成長，全年營收將超過去年，創下新高紀錄。