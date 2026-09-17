宏致雙引擎 營運添動能

宏致（3605）昨（17）日舉行法說會，在資料傳輸高速線與高速連接器之外，該公司也出貨電力線產品，增添成長新動能。在數據與電力雙引擎帶動下，本季AI相關產品營收占比將由20%提升至30%，全年AI營收將年增兩倍，明年AI營收也可望倍增，並帶動毛利率跟著成長。

電力線方面，宏致財務副總李舒韵表示，主要客戶Bloom Energy第2季開始放量，出貨產品包含高溫反應模組、電力控制與轉換模組、電力管理系統線纜，上半年出貨約2億元，預期上、下半年出貨比重為3：7，全年出貨可望突破10億元。

李舒韵說，上述訂單已看到明年6月到8月，預期明年電力營收可望成長兩到三倍以上。至於Bloom Energy的800 VDC產品也正在開發當中，將於今年底試產，明年第1季末有望量產。

數據連接器與連接線方面，宏致表示，今年高速連接器開始出貨ASIC伺服器平台，估全年出貨達3,200萬至3,300萬顆，明年以5,000萬顆為目標；高速線也在第2季開始出貨。