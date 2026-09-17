騰輝斥資15億 昆山擴產

銅箔基板大廠騰輝電子-KY（6672）昨（17）日董事會，決議通過向董事長王有慈承租中國大陸江蘇省昆山市閒置廠房，取得現成場地改建擴產，董事會同時通過15億元擴廠預算，預計分三期視未來成長需要分別擴增產能。

騰輝提到，因應人工智慧（AI）及高速運算應用爆發性發展，算力硬體替代更替帶動高階PCB與基板需求擴張，各大銅箔基板（CCL）廠優先將產能配置高階AI伺服器、交換機與儲存等相關硬體應用，引發市場材料供需嚴重短缺、訂單外溢效應全面擴大。

騰輝執行長鍾健人表示，公司今年營運爆發性成長，2026年8月營收8.1億元創下歷史新高，前八月累計營收年增53.6%。

為快速回應市場急單與外溢需求，公司選擇承租既有廠房並進行改建，相較新建廠房可大幅縮短擴產時程，有效掌握市場先機。

鍾健人強調，該次昆山擴產計畫展現公司從國防航太等利基核心市場，跨足至AI PC、車載、高速交換器與光模組等高階特殊材料市場的堅定信心。

透過靈活租賃策略，兼顧時效、成本與營運效率，並與逐步量產的泰國新廠形成產能雙引擎，為公司2027年及長期獲利與營收成長奠定堅實基礎，持續為客戶提供高品質產品，創造股東最大價值。

騰輝提到，該案旨在完善公司產品組合、顯著提升高毛利特殊材料產能，並透過縮短擴產時程，及時消化外溢訂單，為已創新高的營運動能再挹注成長引擎。

騰輝表示，該承租廠房占地約50至55畝，空間規劃完整，未來可容納兩條自動化生產線，目標達成每月50萬張及粘合片240萬米之總產能，將全面支援第3季起預計季增三成以上的高毛利粘合片與高速材料出貨。

此外，新廠鄰近既有營運據點，有利資源整合、物流調度及管理效率提升，進一步強化營運韌性。

同時，隨著M6等級高速材料放量及M7、M8、M9等更高階材料持續向國際大廠進行伺服器與光模組認證送樣，該廠將成為高階產品量產重要基地。