聽新聞
0:00 / 0:00

騰輝斥資15億 昆山擴產

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

銅箔基板大廠騰輝電子-KY（6672）昨（17）日董事會，決議通過向董事長王有慈承租中國大陸江蘇省昆山市閒置廠房，取得現成場地改建擴產，董事會同時通過15億元擴廠預算，預計分三期視未來成長需要分別擴增產能。

騰輝提到，因應人工智慧（AI）及高速運算應用爆發性發展，算力硬體替代更替帶動高階PCB與基板需求擴張，各大銅箔基板（CCL）廠優先將產能配置高階AI伺服器、交換機與儲存等相關硬體應用，引發市場材料供需嚴重短缺、訂單外溢效應全面擴大。

騰輝執行長鍾健人表示，公司今年營運爆發性成長，2026年8月營收8.1億元創下歷史新高，前八月累計營收年增53.6%。

為快速回應市場急單與外溢需求，公司選擇承租既有廠房並進行改建，相較新建廠房可大幅縮短擴產時程，有效掌握市場先機。

鍾健人強調，該次昆山擴產計畫展現公司從國防航太等利基核心市場，跨足至AI PC、車載、高速交換器與光模組等高階特殊材料市場的堅定信心。

透過靈活租賃策略，兼顧時效、成本與營運效率，並與逐步量產的泰國新廠形成產能雙引擎，為公司2027年及長期獲利與營收成長奠定堅實基礎，持續為客戶提供高品質產品，創造股東最大價值。

騰輝提到，該案旨在完善公司產品組合、顯著提升高毛利特殊材料產能，並透過縮短擴產時程，及時消化外溢訂單，為已創新高的營運動能再挹注成長引擎。

騰輝表示，該承租廠房占地約50至55畝，空間規劃完整，未來可容納兩條自動化生產線，目標達成每月50萬張及粘合片240萬米之總產能，將全面支援第3季起預計季增三成以上的高毛利粘合片與高速材料出貨。

此外，新廠鄰近既有營運據點，有利資源整合、物流調度及管理效率提升，進一步強化營運韌性。

同時，隨著M6等級高速材料放量及M7、M8、M9等更高階材料持續向國際大廠進行伺服器與光模組認證送樣，該廠將成為高階產品量產重要基地。

銅箔基板 PCB 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

創鉅擬砸40億元擴產

欣興高階載板大擴產

創鉅董事會通過 擬斥資40億元購置土地廠房

載板漲幅擴大帶動本業獲利再創高 法人調升欣興目標價

相關新聞

工研院3.2T光引擎 驚艷

AI算力持續攀升，資料中心瓶頸已從晶片延伸到高速傳輸。經濟部產業技術司昨（17）日在2026台灣創新技術博覽會（TIE）展出3.2T矽光子光引擎，工研院現場揭露，相關技術已導入CPO光電共封裝概念，透過低功耗、低封裝及低光路損耗設計，鎖定下一代AI資料中心高速傳輸需求。

台積龍潭設埃米廠過頭關 後續還有環評、水電等挑戰

睽違三年後，台積電決定重返龍潭設廠。國發會昨（17）日審議通過「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫」草案，台積電供應鏈透露，龍科三期定位將優先鎖定1.4奈米（A14）以下埃米世代先進製程，初步規劃三座晶圓廠，首座廠目標2030年前後完工並進入量產準備，整體投資規模估計超過1兆元。

南科沙崙環評 聚焦用電

為籌備台積電未來建廠用地，環境部今（18）日將召開南科沙崙園區開發計畫第二階段環評範疇界定會議，由於牽涉用電大幅成長，以及草鴞棲地議題，範疇界定會議召開前夕山雨欲來，昨日環團率先召開記者會，要求台積加碼綠電承諾。

蘋果有意重返伺服器市場 法人看好鴻海迎大單

外電報導，蘋果計劃推出AI推論伺服器，重返伺服器市場，並考慮與輝達重修舊好，採用輝達的NVLink Fusion技術來串聯，推出搭載蘋果自家M8 Ultra晶片的伺服器搶市。

亞馬遜砸2,500億元大買AI備援發電機 帶旺所羅門

亞馬遜因應AI（人工智慧）電力龐大需求，與美國發電設備大廠Generac簽訂總額高達80億美元（約新台幣2,500億元）的備援發電機採購訂單，並搭配認股權證深化合作。台廠中，所羅門（2359）與Generac合作十餘年，順勢搭上亞馬遜發電需求大商機，訂單看旺。

輝達、Google攜手攻AI能源管理 台達電、光寶、東元、大同迎新商機

AI（人工智慧）用電大增之際，輝達（NVIDIA）、Google揪團組AI能源管理聯盟（AEMA），推動AI資料中心從「用電大戶」，轉型為可由電網調度的彈性資源，緩解AI基礎設施快速擴張面臨的供電瓶頸，並擺脫「AI吃電怪獸」惡名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。