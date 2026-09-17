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鴻海轉投資…AMAX蓄勢擴產 美系大單在手
鴻海轉投資AI伺服器與先進液冷解決方案供應商AMAX-KY（6933）昨（17）日召開法說會，董事長倪小菁表示，美國市場需求強勁，呈現供不應求盛況，該公司受惠美系AI加速器客戶新專案量產並移回台灣生產，中壢廠正緊鑼密鼓推動擴產。
倪小菁預期，隨著新設備陸續進駐到位，擴產後台灣產能有望翻倍跳升，並於明年陸續開出，為中長期營運增添強勁動能。AMAX昨天股價強攻漲停板345.5元收市、漲31元。
AMAX指出，目前美國市場需求強勁，供不應求，近期存貨水位拉高，主要考量為龐大的在手訂單與積極備料。因應美系與亞太客戶在地供貨需求，中壢廠內部產線擴充工程已接近完工，作為亞洲主要製造據點，將全力支援明年高階AI專案陸續放量出貨。
針對產品推進與接單結構，AMAX表示，新二代半導體液冷機櫃已完成NPI並導入量產，採全密封閉式液冷架構，散熱排熱能力大幅提升87%，機櫃空間同步縮減17%。
倪小菁指出，隨著高單價的客製化整機櫃與先進散熱模組出貨比重持續拉升，將有助於大幅推升整體出貨單價與整體營收規模。
倪小菁分析，第2季毛利率顯著跳升，關鍵在於全液冷資料中心HostMax發揮實質綜效。HostMax除帶動硬體銷售，更為公司開闢軟體測試、燒機驗證及短期代管等高毛利技術服務收入，成功將營運由傳統純硬體代工組裝，轉型為具備長期合約價值的高附加價值模式。
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