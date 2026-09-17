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全球首例！愛立信攜聯發科突破5G定位精準度 加速自駕車、無人機應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國際電信設備商愛立信17日宣布與聯發科（2454）成功完成全球首例基於3GPP標準的全球導航衛星系統（GNSS）即時動態定位（RTK）端到端測試，透過商用5G網路成功實現公寸級（Decimeter-level）高精準戶外定位，突破5G定位精準度，為需要精準定位資訊的工業及自動化應用帶來重要突破，更加速自駕車、無人機與智慧製造應用

愛立信表示，傳統GNSS通常僅能提供數公尺等級的定位精準度。此次測試將GNSS RTK修正資料整合至5G網路基礎架構，並完成從網路到終端裝置的端到端驗證。透過行動網路將RTK修正資料傳送至終端，裝置可即時修正大氣造成的訊號延遲及衛星誤差，進一步將定位誤差縮小至約30公分。

這意味著定位能力可從「知道大概在哪裡」，進一步提升到「知道確切位置」。愛立信指出，例如對自動配送車輛、無人機或工業機器人而言，不只是能抵達目的地，更能精準停靠指定裝卸區、降落點或作業位置，有助於減少最後一哩仍需人工介入的環節，推動更完整的自動化作業。其他場景如智慧港口可藉由精準定位方式，提供船舶精準導航靠泊服務，取代傳統人工高危險作業方式。

雙方合作測試，採用愛立信5G核心網路，包括愛立信網路定位平台（ ENL）及最新推出的5G Advanced定位服務（5G Advanced Location Services），並結合無線接取網路（RAN），透過行動網路高效傳送OSR及SSR修正資料。終端裝置則採用聯發科技最新5G數據機技術，可即時處理進階GNSS修正資訊，同時兼顧能源效率。

愛立信RAN軟體產品負責人Johan Hultell表示，這是5G生態系的重要里程碑。透過與聯發科合作，高精準定位技術更容易被裝置製造商及企業採用，加速其在製造、交通運輸等領域的應用。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，攜手愛立信的合作展現5G Advanced技術如何為消費者與企業創造全新價值。聯發科整合GNSS功能的數據機已具備支援先進定位服務的能力，為下一代智慧裝置的發展奠定基礎。

愛立信 聯發科

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