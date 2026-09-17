創新技術打造永續新解方 「2026台灣創新技術博覽會」盛大登場

「2026 台灣創新技術博覽會」17日起至 19 日於台北世貿一館登場，環境部資源循環署今年邀集 9 家企業參展，以「AI 智慧賦能、再生材料高值化、全生命周期減碳」為主軸，展出 AI 分選、再生材料、廢尿布及有機資源循環等 9 項創新技術，呈現資源循環從研發走向產業應用的成果。

環境部沈志修次長今日出席智慧永續館開幕活動表示，資源循環涉及不同產業與資源鏈結，需要跨部會共同推動。他感謝農業部長期協力，例如蚵殼循環利用就是跨部會合作的具體成果；也感謝國發會透過百億綠色成長基金，支持綠色產業與創新技術發展。隨著《資源循環推動法》及《廢棄物清理法》完成修法，台灣資源循環將進一步導入全生命周期管理思維，從產品設計、材料選擇、生產、使用到回收再利用，讓資源循環由末端處理向源頭延伸。

沈次長也肯定現場多項循環經濟創新作法，顯示科技創新正逐步解決資源循環實務課題，讓過去較難處理的廢棄物有機會重新轉化為可利用資源。

在智慧賦能方面，先進材運用 AI 選竹與配方建模，成功將天然竹纖維升級為半導體電子級低碳材料；吉祥資源科技則結合 AI 智慧辨識與自動化分選，打造感染性醫療廢塑膠的回收滅菌與再製流程；陶朗回收科技展現光學分選技術，提升廢棄物回收效率；循創生物科技則透過動態參數調整，實現黑水虻的智慧養殖。

在再生材料高值化方面，金元福將再生塑膠導入食品級容器，歐萊德建立涵蓋生命周期的減碳系統並導入 PCR 材料，馳綠國際則利用創新改質技術打造高值化再生材料。源頭減廢部分，益鈞環保運用專利技術回收廢尿布中的紙纖維與塑膠，連橫生技則推出高速低耗能的廚餘處理設備，展現有機資源就地循環的可行性。

循環署表示，未來將持續透過法規、研發補助、示範驗證及跨域合作，協助創新技術加速商轉與擴散，提升台灣循環產業的國際競爭力，共同邁向資源永續與淨零轉型。