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攻AI算力商機 產業技術司TIE發表3.2T矽光子引擎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
經濟部產業技術司支持工研院開發「具複合式觸覺回饋手套之專業訓練互動系統」，使用者戴上手套後，能在虛擬世界感受到不同物體的紋理與觸感，0.1秒快速對應到1,024種觸感，目前已應用於新竹市消防訓練基地的防災訓練。圖／工研院提供
經濟部產業技術司支持工研院開發「具複合式觸覺回饋手套之專業訓練互動系統」，使用者戴上手套後，能在虛擬世界感受到不同物體的紋理與觸感，0.1秒快速對應到1,024種觸感，目前已應用於新竹市消防訓練基地的防災訓練。圖／工研院提供

創新科技盛會「2026台灣創新技術博覽會（TIE）」17日在台北世貿一館登場！經濟部產業技術司此次集結逾13家法人與產業夥伴，於創新經濟館展出64項科技。經濟部次長江文若出席TIE大會開幕典禮，巡場參觀技術司亮點成果「3.2T矽光子光引擎技術」，此技術以光突破傳統銅線傳輸限制，每秒可傳送約20部4K電影的資料量，並已串聯逾20家上下游廠商，助台灣搶攻全球光通訊供應鏈；另一項亮點技術為「中大分子尿毒素量測技術（DiaTrack）」則將檢測時間從至少3小時縮短至15分鐘，療程中即可及時掌握洗腎品質，預計今年導入成大醫院進行場域示範。現場還展出從廢棄蝦蟹殼萃取特殊材料製成的止血紗布，目前已供應國軍使用。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，TIE是展現台灣科研實力的舞台，產業技術司每年精選科專研發成果，第一線研發團隊與產業交流，促進產研合作。此次產業技術司展出的成果，涵蓋半導體、智慧製造、精準健康、淨零永續、跨域前瞻等主題，呈現可實際導入產業的創新應用，加快創新成果從研發走向市場，提升台灣產業競爭力。

隨著AI需求越來越大，資料中心傳輸的資料量持續增加，傳統銅線傳輸已達極限，就像城市裡的道路再怎麼拓寬，都難以因應不斷增加的車流，因此需要換一種更高效的運輸方式。產業技術司支持工研院開發「3.2T矽光子光引擎技術」，搶先布局未來AI算力中心的關鍵需求，改以「光」傳送資料，整合多個高速通道，傳輸容量較前一代1.6T提升一倍，每秒可傳送約400GB資料，同時解決銅線傳輸的損耗與散熱問題。工研院已串聯晶片設計、製程、測試與封裝等20家上下游業者，並與國際廠商合作，提前布局3.2T技術規格，強化台灣在全球AI光通訊供應鏈的競爭力。

科技正為醫療照護提供新解方，以洗腎為例，全台近9.7萬名洗腎患者，洗腎比率位居全球之冠，然而，與慢性發炎、心血管疾病等風險高度相關的中大分子尿毒素，目前仍需在洗腎前後抽血送驗，需等待3小時，才知道毒素是否有效清除。產業技術司支持工研院開發的「中大分子尿毒素量測技術（DiaTrack）」，可串接洗腎機廢液端，每15分鐘可完成毒素種類與濃度分析，協助醫師掌握不同患者的清除情形，作為個人化透析設定的參考，讓洗腎品質從「治療後評估」走向「治療中監測」，與成大醫院完成概念驗證，並共同獲得國家新創獎，預計今年第4季正式導入。

廢棄蝦蟹殼也能升級為救命材料！產業技術司支持紡織所開發「幾丁聚醣纖維紡織品開發技術」，從蝦蟹殼及菇類萃取能吸引紅血球與血小板的「幾丁聚醣」，以特殊編法製成止血紗布及傷口敷材，止血效能優於美軍規範標準，應用於心導管手術，可將術後止血時間由約12小時縮短至4小時。技術已移轉康力得生技等廠商，產品已供應國軍與急救系統使用，並透過捐贈與銷售投入烏克蘭戰爭救援。

現場另展出多項創新成果，包括可讓使用者在虛擬環境感中感受觸覺的回饋手套，擬真度達70%，已於新竹市消防訓練基地完成場域實證，並可進一步延伸至人機協作、體感互動等領域；國產「台灣智慧棒球科技系統」則運用AI辨識與多鏡頭高速影像，精準記錄投球軌跡等數據，協助球員科學化訓練；以及透過AI「看路」，依路況自動調整電動助力大小與避震軟硬度的「智慧化電輔自行車」，呈現創新科技走進日常生活的多元應用。

TIE創新經濟館舉辦開幕儀式，經濟部產業技術司於館中展出64項創新成果。前排中為經濟部次長江文若，左2為經濟部產業技術司副司長周崇斌。圖／工研院提供
TIE創新經濟館舉辦開幕儀式，經濟部產業技術司於館中展出64項創新成果。前排中為經濟部次長江文若，左2為經濟部產業技術司副司長周崇斌。圖／工研院提供

經濟部產業技術司支持自行車中心打造「智慧化電輔自行車」，透過AI影像辨識掌握前方路況，並自動調整電動助力大小及避震軟硬度，提升騎乘安全與舒適度。圖左為自行車中心經理陳維隆、經濟部產業技術司創新科專計畫主持人陳立偉、經濟部產業技術司副司長周崇斌、自行車中心總經理李金揚。圖／工研院提供
經濟部產業技術司支持自行車中心打造「智慧化電輔自行車」，透過AI影像辨識掌握前方路況，並自動調整電動助力大小及避震軟硬度，提升騎乘安全與舒適度。圖左為自行車中心經理陳維隆、經濟部產業技術司創新科專計畫主持人陳立偉、經濟部產業技術司副司長周崇斌、自行車中心總經理李金揚。圖／工研院提供

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