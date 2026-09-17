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大立光今年第7度獵地拚擴產 斥資11.72億買台中土地建物

中央社／ 台北17日電
大立光。聯合報系資料照
大立光。聯合報系資料照

光學鏡頭廠大立光今天公告，斥資新台幣約11.72億元購入台中市南屯區約2259.25坪土地，以及約3695.25坪建物，供未來擴充產能使用，這是大立光今年第7度購買不動產，合計金額超過80億元。

大立光再度取得不動產，此次購進土地面積約2259.25坪，建物面積約3695.25坪，交易總金額11.72億元，交易對象為台灣固而美工業股份有限公司，取得具體目的主要為支應未來擴充產能需求。

大立光積極布局共同封裝光學（CPO）領域，董事長林恩平先前表示，已拿下首張光纖陣列（FA）訂單，7月送樣、第3季底試產，最快明年中量產貢獻營收。

此外，今年iPhone 18 Pro系列搭載4800萬像素融合主相機，最大亮點為首次加入「可變光圈」。資深分析師翁偉捷指出，可變光圈技術門檻極高，預計大立光為主要供應商，可望順勢拉大與同業的技術差距。

大立光自6月底以來，已7度公告購入台中土地與建物，7筆合計金額約80.7億元，目的皆為未來擴充產能需求。

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