大立光今年第7度獵地拚擴產 斥資11.72億買台中土地建物

銅箔基板大廠騰輝電子-KY（6672）今日召開董事會，決議通過向董事長王有慈承租位於中國江蘇省昆山市之閒置廠房，以取得現成場地進行改建擴產，本次董事會同時通過台幣15億元的擴廠預算，預計分三期並視未來成長需要，分別再進行二期、三期的擴增產能投資。騰輝提到，因應人工智慧（AI）及高速運算應用爆發性發展，算力硬體替代更替帶動高階PCB與基板需求擴張，各大銅箔基板（CCL）大廠優先將產能配置於高階AI伺服器，交換機與儲存等相關硬體應用，進而引發市場所有材料供需嚴重短缺、訂單外溢效應全面擴大。為迅速滿足自身強勁的市場成長需求並擴大市占率。

2026-09-17 14:59