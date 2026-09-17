創博會登場 展出逾千項AI、智慧製造、精準健康等創新技術

「2026台灣創新技術博覽會」17日於台北世貿一館盛大開幕，經濟部智慧局表示，這次創博會吸引逾40國國際買主及海外官方、科研單位來台交流，包括美國Taison Group旗下WR Fibers、斯洛伐克精密製造與航太零組件企業TOMARK、西班牙應用研究與技術開發機構TECNALIA，以及墨西哥工業財產局（IMPI）等，透過技術交流、商機媒合及科研合作，協助台灣創新技術拓展國際市場。

智慧局表示，這屆創博會由12個政府部會聯合主辦，以「AI賦能創新，永續邁向未來」為主軸，吸引來自18國、436家參展商，展出超過1,100項創新技術，涵蓋AI應用、智慧製造、精準健康及永續科技等領域，展現台灣從研發創新到產業應用的科技實力。

行政院國科會主委吳誠文及經濟部次長江文若今日出席開幕典禮致詞，並與12個主辦部會代表共同為展會揭幕。這次展場規劃「創新經濟館」、「未來科技館」、「智慧永續館」及「發明競賽區」四大展區，以AI為串聯主軸，從產業應用、前瞻科研、智慧永續到發明創新，呈現科技跨域整合與產業轉型趨勢。

智慧局表示，其中，發明競賽區共吸引550件作品參賽，並有日本、波蘭及新加坡團隊來臺角逐最高榮譽「鉑金獎」；由智慧局主辦的「台灣專利超級站」則展出32件獲獎專利作品，涵蓋精準醫療、智慧製造及淨零永續等領域，展現創新成果由專利走向應用的發展潛力。

智慧局表示，創博會展期至9月19日，期間將辦理展覽、論壇、主題導覽及國際交流等活動，串聯企業、投資人、產學研及國際夥伴，打造技術交流與商機媒合平台，歡迎各界蒞臨參觀，掌握AI及前瞻科技發展趨勢。