龍科三期獲國發會通過 桃市府提3大配套

國發會今審議通過國科會陳報的「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫（龍科三期）」籌設計畫，擴建面積約104.65公頃，終期預估年產值達5500億元，並創造4500個就業機會。桃市府表示，已提出「以人為本、核心驅動、地方共好」3大配套，涵蓋學校、產業廊帶、水電及交通建設，後續待行政院核定後，將進入環評及用地相關作業。

桃園市經發局表示，龍科三期是「桃竹苗大矽谷推動方案」的重要計畫，市府近年持續與新竹科學園區管理局協調相關行政作業。統計市長張善政上任以來，市府與竹科管理局及相關單位共召開93場跨局處及研商正式會議，其中40場由市長、副市長及秘書長等府層長官主持。

經發局指出，龍科三期除涉及科學園區本身開發，周邊交通、都市計畫、教育、住宅及水電供應等條件，也將影響園區後續發展，因此市府提出三大配套，希望同步處理產業發展與地方需求。

市府表示，「以人為本」方面，將爭取地主最佳補償，並推動德龍國小先建後遷及新建龍科國小，降低園區開發對學生就學的影響，同時擴充地方教育資源。「核心驅動」方面，市府規畫以龍科三期作為研發核心，結合平鎮山子頂、楊梅幼擴二期都市計畫通盤檢討，以及民間開發產業園區，透過公私協力方式串聯周邊產業聚落，逐步形成半導體產業廊帶。

「地方共好」方面，市府規畫推動再生水，提高工業用水替代率，同時規畫超高壓變電所及改善輸電線路。交通部分，包括湧光路、梅龍路拓寬，配合中央推動新梅龍及板龍快速道路、新梅龍延伸至大園段快速道路，並研議捷運橘線龍科支線，改善園區聯外交通及人才移動需求。

經發局表示，國發會審議通過籌設計畫後，下一階段仍須等待行政院核定，後續將由竹科管理局展開環評審查及用地相關作業。市府將持續與中央協調供水、供電、交通及周邊都市發展等事項，配合龍科三期後續開發。