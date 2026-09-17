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磐儀增資子公司磐旭智能 IPO案近了？
工業電腦廠磐儀（3594）17日公告，現金增資子公司磐旭智能，交易總金額為2.5億元，磐儀表示，主要是考量考量集團整體發展。
磐旭智能本次現金增資交易單位數量為2,779,650股，每單位價格為90元，交易總金額為2.5億元。
磐儀持有磐旭智能61.77%股權。
市場解讀，磐儀增資子公司磐旭智能，可能是為了磐旭智能在資本市場IPO預作準備。
此外，磐儀將旗下卓高國際100%股權售予磐旭智能，交易總金額為2.18億元，預估處分利益為742.5萬元。磐儀表示，主要是為集團資源有效整合及提升生產之管理效率。
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