龍頭Bloom Energy訂單下半年放量 宏致擁3優勢、力拚供貨量超車韓印

宏致從AI算力跨入AI電力，跟美國固態燃料電池龍頭Bloom Energy合作五年，去年成功交貨固態氧化物燃料電池電力系統（SOFC）纜線系統，年底還將跨入800V DC直流高壓電線，由於宏致是BE目前3家供應商中唯一具連接器客製化能力業者，公司分析手握3優勢，有信心2027年供貨比突破3成，長線目標擠下韓印兩對手，衝上BE第一大供應商地位。

BE是固態氧化燃料電池大廠，透過模組化設計電力系統交貨AI資料中心，受到美國政策要求AI算力中心需自建電力系統政策引導，BE公布在手訂單超過200億美元，其中產品訂單超過60億美元，需求成長遠大於供給增幅，最終端客戶包括Intel及Oracle等。

宏致與BE合作超過5年，目前累積596個料號，合作關係密切，去年更順利切入其SOFC大功率電源線供應鏈，今年6月出貨開始放量，宏致目前交貨BE的SOFC業務共3大類產品：發電區線纜（Hot Box Cable）、電力控制與轉換模組系統（PCS）、電力管理系統線纜（PSC），在菲律賓廠生產，前兩項交貨BE指定供應商，只有PSC直接交貨BE美國組裝廠。

由於宏致打入BE的SOFC專案比較晚，目前BE有三大大功率電力纜線供應商，宏致是第三名，供貨比率20~25%，次於印度商MTA及韓商。

營運長黃添富指出，目前已經研發新的800V DC直流高壓電線，今年底樣品將可試產，預估2027年中量產，成為第四款供貨商品。

在增加供貨品項，且客戶下單能見度到2027年6~7月下，宏致樂觀預估BE的2027年訂單翻倍成長，挑戰30億元，而宏致在BE供應商中的交貨比也將提高，預估超過30%，更長期的目標是成為BE第一大大功率電線供應商。

配合供貨比拉高，訂單翻倍，宏致菲律賓廠現在已經啟動「租廠房 + 採購設備」擴產模式，以因應2027年業績翻倍需求。

黃添富指出，線束生產設備的交期遠短於連接器設備，產能擴充速度極快且彈性高，有信心無縫配合客戶訂單呈倍數成長。

而為何有信心擊敗韓國及印度大廠，成為BE大功率電力纜線最大供貨商？黃添富指出3原因，首先是在 BE 的標準 Energy Server 機箱架構中，宏致菲律賓廠與主要組裝合作夥伴（如高力、康舒等台商海外廠）地理位置接近、配合默契極佳。

其次，菲律賓廠過去就服務施耐德及伊頓等電力大廠，地理位置緊鄰東南亞與亞洲地區的組裝廠，物流配送與產線交期銜接順暢，宏致更有及時的服務響應速度，客戶滿意度高。

更關鍵是，宏致是BE三家供應商中，唯一本身具備高階連接器研發與製造能力的廠商。他分析，競爭對手僅能向外購置連接器進行組裝，當市場連接器缺料時解決方案受限。宏致預計發揮連接器技術優勢，在 1 年內針對線材連接器自製改質，協助BE降低成本，並提高供貨穩定度，這對客戶具備極大吸引力。

財務副總李舒韵指出，今年BE訂單貢獻達10億元，預估供貨滿足其1.5GW電力設備需求，2027年BE預估電力建置量達3.5~4GW，內部期望營收貢獻翻2~3倍，營收貢獻上看30億元，由於BE每年目標增2~3GW，長線需求樂觀。