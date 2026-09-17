光進銅退「鬼故事」再起！四大理由高階PCB材料趨勢未變 逢回布局良機

17日PCB、CCL族群受到市場傳出CPO（共同封裝光學）普及後，PCB高速傳輸需求降低，CCL可能由M8、M9大幅降規至M4的消息衝擊，部分高階CCL及PCB個股明顯修正。對此法人表示，CPO確實是AI資料中心高速傳輸的重要發展方向，但將CPO發展直接推論為「AI伺服器PCB全面降規、高階CCL需求大幅消失」，恐怕過度簡化實際伺服器架構。業者也陸續出面澄清，認為CPO並不會停止高階材料升級，只是未來PCB與CCL的價值增量環節可能隨系統架構改變而轉移。

中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫提出四大理由，認為這是市場過度反應。首先，CPO現階段主要解決交換器與跨機櫃高速傳輸問題，並非把整台AI伺服器的銅互連一次取代。NVIDIA在今年GTC技術說明中亦已明確表示，機櫃內只要銅線能滿足傳輸距離與效能需求，仍會優先使用銅互連，而跨機櫃長距離傳輸才是光通訊發揮優勢的主要場域。換言之，CPO導入與PCB、CCL需求並非單純的零和關係。

即使未來3.2T交換器逐步提高CPO滲透率，也不代表目前800G、1.6T交換器會瞬間退出市場。加上AI資料中心規模持續擴張，高階材料需求更可能是分流而非消失。因此，在CPO滲透仍具時間遞延性的情況下，以單一新架構推論既有高階CCL需求快速萎縮，仍有待商榷。

其次，AI基礎建設市場本身仍快速擴張，即使部分連線轉向光通訊，PCB與高階材料總體需求未必下降。葉松炫指出，AI伺服器並非靜態市場，未來數年伺服器、交換器、ASIC及GPU部署數量仍持續增加，因此真正應觀察的是單位材料用量變化與整體AI基建規模成長兩者間的消長，而不是只看單一介面的銅線是否被光纖取代。

第三，「CPO普及等於CCL從M9直接降至M4」的推論過度簡化。CPO所改變的是部分高速電訊號的傳輸方式，但不代表AI伺服器所有PCB都只剩低速控制訊號。未來材料升級可能從過去單純追求更低訊號損耗，進一步延伸至Low CTE、高導熱、高可靠度，以及光引擎模組板、先進載板與高速互連板等不同應用，市場傳言有過度簡化之嫌。也就是說，未來高階材料升級的方向雖可能改變，但不能因此直接推論材料不再升級。CPO甚至可能讓價值量從大型主機板，轉移至更高精度的光引擎模組、先進載板及特殊材料，PCB供應鏈的競爭重點反而朝更高技術門檻發展。

第四，從目前實際AI伺服器架構來看，「全面光化」仍有相當長的演進過程。NVIDIA現行Vera Rubin NVL72仍整合NVLink 6交換系統，至於下一代Rubin Ultra與Kyber等架構，目前部分規格與時程仍在變動，市場甚至曾傳出Kyber NVL144因中介板等設計問題調整時程，NVIDIA則回應其整體roadmap仍維持。因此，在最終硬體架構尚未完全定案前，就據此推論未來AI伺服器將全面採用CPO、PCB全面降規，仍言之過早。若未來架構新增中介板或其他高速互連板，反而也存在增加高階PCB材料使用量的可能性，但仍須視最終產品設計而定。

受到今日CPO相關消息影響，009828同步承壓，終場下跌約1.9%，但成交量超過8萬張，較前一交易日明顯放大，顯示市場雖出現短線調節，低檔亦有投資人持續逢低布局。

中國信託投信認為，近期PCB族群漲幅較大，市場對任何可能改變產業長期敘事的訊息自然更加敏感，短線震盪亦可能隨之放大；但從目前產業事實來看，CPO與高階PCB並非替代關係，而是隨著AI系統持續擴大，不同傳輸技術重新分工的過程。

中國信託投信認為，真正值得長期關注的，仍是AI運算規模擴張、交換器頻寬提升、伺服器平台升級，以及PCB在高層數、高密度、低損耗、散熱及先進載板等規格上的持續演進。近期市場波動並未改變AI基礎建設持續擴張的方向，高階CCL、PCB、ABF載板及關鍵上游材料的長期需求仍具支撐。

整體而言，「光進銅退」是科技演進的方向，但「光進」不等於CCL與PCB退場。隨AI算力、互連頻寬與系統複雜度持續提升，PCB所扮演的角色將隨架構調整而改變，高階材料價值量提升的長線敘事，目前仍未看到實質反轉訊號。