算力電力雙引擎 宏致估明年AI營收再倍增

連接器廠宏致預估，今年AI相關產品營收較去年呈2倍成長，另外宏致切入美國固態氧化物燃料電池大廠BloomEnergy（簡稱BE）供應鏈，提供電力系統管理與電力傳輸等線纜，今年第2季開始放量，算力加上電力雙引擎帶動下，宏致預估明年AI營收還要再翻倍。

宏致今天召開法人說明會，財務副總經理李舒韵表示，AI動能強勁，宏致的AI相關產品占營收比重，從2024年僅4%，2025年提升到10%，今年第1季來到14%、第2季20%，估計到第4季將爬上30%，成為主要營運動能。

李舒韵進一步說明，除了AI伺服器市場持續成長，宏致原本提供AI伺服器小板上的高速連接器，每個板子約供應10顆左右的連接器；去年底開始，宏致進入ASIC（特殊應用積體電路）客戶供應鏈，進到主板市場，每個板子提供的連接器數量增加到25至30顆，加上小板與小板之間的高速傳輸線也配套供應，成為今年主要營運成長動能，估計今年AI相關營收比去年足足有2倍成長。

除了算力之外，李舒韵表示宏致今年又增加電力相關的新成長引擎，打入美國BE供應鏈，提供電力系統管理與電力傳輸電纜，高溫反應盒的耐高溫電纜，以及電力控制與轉換模組（PCS）內的電纜等。

李舒韵表示，電力線纜方面從今年第2季開始出貨放量，配合BE規劃明年供電目標要倍增到3.5GW以上，宏致電力相關業績將跟著同步成長。

宏致預估今年AI相關營收比去年約呈2倍成長，而且明年還要再翻倍。筆電方面，李舒韵坦承今年NB市場挑戰大，客戶面對長短料及成本漲價情況，拉貨動能偏保守，尤其下半年感受到拉貨愈來愈慢。

宏致今年前8月營收新台幣84.23億元，年增17.16%；上半年歸屬母公司淨利3.08億元，年增1.65%，每股純益1.89元。