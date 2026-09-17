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漢翔攜手安圖斯科技 軟硬結合驅動AI智慧製造

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

「2026台北國際塑橡膠工業展」(TaipeiPLAS 2026)現正盛大舉行，漢翔（2634）公司展出具備高度整合成效的「AIxWARE智慧製造平台」，並於16日展會中，與宏碁（2353）集團旗下子公司安圖斯科技，正式簽署合作備忘錄。將AIxWARE平台與「Altos GB10 F1」邊緣AI工作站相結合，企業級AI算力深入部署至第一線生產現場，共同加速台灣中小企業導入智慧製造與AI轉型。

儀式由漢翔公司副總經理曾國益，與安圖斯科技執行長李占傑共同完成簽署。宣告雙方以「軟硬結合」為核心策略，為工業製造領域帶來全新的AI智慧工廠解決方案。

雙方現場展示整合成果，搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片的高效能AI伺服器「Altos BrainSphere™ GB10 F1」，結合AIxWARE平台進行即時數據運算與分析。一站式地端AI，將工作直接部署在體積小、重量輕的實體伺服器上，所有資料不經由外部網路，特別適合資安要求高、不願將資料上傳雲端的客戶。

值得一提的是，漢翔與安圖斯的技術來源皆屬「非紅供應鏈」，均為台灣自主研發製造。此產品定位可為國防、金融、公務機關提供更具信賴保障的選項。此外，漢翔還是台灣首家通過美國CMMC Level 2資安驗證的廠商。Level 2代表「進階」，表示能為客戶帶來軍規等級的資安服務。

後續雙方將於漢翔產線實際部署，以此為示範案例向業界推廣。藉由模組化、標準化及可逐步擴充的導入方式，延伸至塑橡膠、金屬加工及其他製造產業，協助企業建構透明、即時且具決策能力的智慧製造環境。

漢翔副總經理曾國益表示，公司在航太製造領域累積了嚴謹的品質與資安標準，而今這套標準延伸為數位轉型服務。本次合作，就是希望把台灣自主的技術用更簡單、更值得信賴的方式帶給製造業夥伴。

安圖斯科技執行長李占傑則強調，AI要真正落地，軟硬體缺一不可。安圖斯的GB10 F1邊緣AI工作站經過與漢翔應用驗證，雙方能以更全面的整合方案，共同服務台灣中小企業客戶。

漢翔近年將數位轉型明確列為公司發展策略，針對傳統製造業跨品牌機台管理不易、資訊量多且分散等痛點，打造出「AIxWARE智慧製造平台」，整合多項核心功能，串聯超過60種不同廠牌的生產設備，還兼顧ESG與資安。管理者能即時掌握機台數據，並以AI輔助做出正確決策，大幅提升營運效率。

展會同步展示漢翔首次公開的「問問阿翔」智慧製造AI助理，提供即時問答、生產履歷查詢及異常分析功能，供現場實機體驗。展期自9/15至9/19於台北南港展覽館1館，歡迎業界夥伴至J0430攤位與漢翔交流。

漢翔

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