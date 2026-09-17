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鄧白氏台灣中小企業菁英獎揭曉 首設半導體產業獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美商鄧白氏全球業務營運與轉型執行副總裁暨台灣區總經理鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏希望透過可信商業數據與中小企業菁英獎平台，讓更多具實力的中小企業被市場看見，也協助企業以更好的決策連結國際機會。圖／鄧白氏提供
美商鄧白氏全球業務營運與轉型執行副總裁暨台灣區總經理鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏希望透過可信商業數據與中小企業菁英獎平台，讓更多具實力的中小企業被市場看見，也協助企業以更好的決策連結國際機會。圖／鄧白氏提供

在 AI 驅動全球產業升級的趨勢下，台灣許多中小企業憑營運韌性與供應鏈實力持續創新，不僅是人工智慧生態系的關鍵力量，也是台灣推動五大信賴產業的重要支柱。美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）第13屆鄧白氏台灣中小企業菁英獎以 「決策 AI · 智取未來」 為年度主軸，公布本屆1053家入選企業名單，其中578 家為首次入圍。

今年鄧白氏更與人工智慧科技基金會（AIF）合作進行分享「Top 1000中小企業 AI 決策力調查」研究，觀察中小企業如何從AI工具導入，逐步邁向營運與決策應用。此外，呼應全球AI發展所帶動的半導體與運算需求，本屆鄧白氏首度增設「半導體產業獎」，參考台灣五大信賴產業的半導體政策方向與行業分類，並依企業主要產品、服務及供應鏈角色進行綜合評估，共遴選40家表現優異的中小企業。

美商鄧白氏全球業務營運與轉型執行副總裁暨台灣區總經理鮑文安（Julian Prower）表示，今年入選企業展現出台灣中小企業最珍貴的兩種力量，一是長期深耕所累積的經營韌性，二是面對 AI、科技創新、永續治理和供應鏈變局時持續轉型的行動力。中小企業規模不比大型企業，卻是台灣五大信賴產業與半導體供應鏈不可或缺的基礎。鄧白氏希望透過可信商業數據與中小企業菁英獎平台，讓更多具實力的中小企業被市場看見，也協助企業以更好的決策連結國際機會。

本屆入選名單共有243家的企業布局對應五大信賴產業，相關企業涵蓋化學原料、電子零組件、積體電路、半導體設備、精密機械及通訊等領域，顯示台灣中小企業已深入全球AI供應鏈，並在技術、製造與市場應用之間扮演重要的串聯角色。

本屆1053家入選企業展現出精實營運與專業分工特色。得獎企業中員工人數中位數為30人，其中69%的企業員工人數低於50人，反映台灣中小企業以靈活組織與專業能力，在市場變動中持續創造價值。區域分布方面，雙北與台中市合計占整體58%，形成以電子零組件、金屬製品、機械設備及電子器材批發為主的產業聚落。產業結構則以電子相關製造業與批發業為主，兩者合計占比達 89%。

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