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美光舉辦台灣供應商大會 84家企業夥伴深化在地合作
美光今日舉行「台灣供應商大會」，以「Build at Speed. Grow at Scale.（以速度建置，以規模成長）」為主題，齊聚統包工程（CSA）、機電（MEP）、廠務設備、建築材料與機台安裝等台灣建廠供應鏈夥伴，共84家企業、近300位與會者出席，供應商報到率逾95%，展現美光在台灣製造夥伴關係的深度。
出席貴賓包括美光亞洲區 DRAM 前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉、經濟部產業技術司司長郭肇中、SEMI 國際半導體產業協會台灣區副總裁蘇貞萍 ，以及美光多位資深主管，包括台灣美光前段晶圓製造暨營運副總裁鍾聯彬、全球廠務與建置副總裁 Kim Shinoh、全球間接採購資深處長 Jacqueline Peh，及建置與廠務資深處長 Lim Beng-Chea。
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