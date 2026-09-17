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龍科三期獲國發會通過 台積電規畫三座埃米世代晶圓廠、投資逾兆元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電規畫於龍潭科學園區三期興建三座埃米級晶圓廠，首座2030年完工量產，將成為另一個先進製程的生產重鎮。圖為龍潭科學園區內的台積電廠區。聯合報系資料照
台積電規畫於龍潭科學園區三期興建三座埃米級晶圓廠，首座2030年完工量產，將成為另一個先進製程的生產重鎮。圖為龍潭科學園區內的台積電廠區。聯合報系資料照

睽違3年後，台積電決定重返龍潭設廠。國發會審議通過「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫」草案，全案將陳報行政院核定，預計開發約104公頃，其中約46公頃為產業用地。台積電供應鏈透露，隨台積電先進封裝擴產重心逐步轉往嘉義、南科，龍科三期定位也重新調整，將優先鎖定1.4奈米（A14）以下埃米世代先進製程，初步規畫三座晶圓廠，首座廠目標2030年前後完工並進入量產準備，整體投資規模估計將超過1兆元。

龍科三期可說一波三折。竹科管理局原先規劃開發158.59公頃，提供台積電布局2奈米以下先進製程，但當時約88％徵收範圍屬私人土地，引發地方居民對土地徵收、居住權益等問題強烈反彈。台積電2023年10月宣布，在現階段條件下不再考慮進駐，後續先進製程擴產重心也轉向高雄等地。

時隔三年，龍科三期重新啟動，最大轉折在於政府大幅縮小開發範圍至約104公頃，降低私人土地徵收比例，並重新啟動地方溝通。隨著相關行政程序持續推進，台積電也再度表達進駐意願，讓一度停擺的龍潭布局重新回到台積電長期擴產版圖。

值得注意的是，台積電重返龍潭後，基地角色也與三年前不同。市場先前一度傳出龍潭可能同時承接面板級先進封裝，但隨嘉義先進封裝基地持續擴建，加上南科成為南部先進製程與封裝重要聚落，供應鏈指出，基於龍潭科學園區有限且珍貴的土地資源，現階段傾向優先配置給資本與土地需求更高的埃米世代晶圓製造，先進封裝產能則以嘉義、南科等地為主要擴充方向。

台積電規畫於龍潭三期擴建第一階段將優先切入1.4奈米（台積電內部稱A14）。按照台積電技術藍圖，A14預計2028年進入量產世代，台積電首座A14晶圓廠落腳在中科擴大計畫的P1廠，因此龍潭並非A14首波量產基地，而較可能承接AI、高效能運算需求持續放大後的第二波產能擴張，應是台積電為A14後續強化版本乃至下一世代製程預留空間。

供應鏈透露，龍科三期初步朝三座先進晶圓廠方向規畫，首座廠目標2030年前後完工並陸續進入量產準備。隨埃米世代製程設備、極紫外光（EUV）微影、潔淨室及廠務系統投資成本持續攀升，若三座廠全數到位，整體投資金額估計將突破兆元，龍潭也有機會成為台積電2030年代在台灣另一個重要先進製程生產聚落。

不過，國發會過關只是重返龍潭的第一步。龍科三期後續仍須面對環評、非都市土地開發許可、土地取得及公共工程等程序，真正考驗則落在土地、水、電、交通及地方溝通五大課題。

其中，穩定電力供應將是埃米世代晶圓廠能否順利擴張的重要基礎；另一方面，先進晶圓廠龐大的用水需求，也考驗桃園再生水及區域水資源調度能力。加上龍潭周邊交通、人才移入及生活機能都可能隨三座大型晶圓廠進駐產生變化，如何避免重演2023年土地徵收爭議，更將成為政府推動龍科三期不可迴避的課題。

龍科 晶圓廠 台積電 國發會

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