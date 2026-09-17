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廣穎工控推出全新eMMC 5.1系列 迎合智慧設備低功耗儲存需求

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
廣穎工控推出全新 eMMC 5.1 系列 ，迎合智慧設備低功耗儲存需求。圖／廣穎提供
廣穎工控推出全新 eMMC 5.1 系列 ，迎合智慧設備低功耗儲存需求。圖／廣穎提供

全球工業級記憶體解決方案供應商廣穎工控（SP Industrial）推出全新 eMMC 5.1 系列產品，進一步擴充嵌入式儲存產品陣容，以精巧、高可靠度的儲存解決方案，滿足空間有限且重視低功耗設計的工業系統需求。

廣穎表示，隨著工業與嵌入式設備持續朝小型化與聯網化發展，系統設計不僅需兼顧穩定效能，也須有效降低 PCB 空間占用與功耗。eMMC 5.1 將 NAND Flash 與控制器整合於單一封裝中，提供更精簡的儲存架構，適合對低功耗、長時間運作與可靠儲存具高度需求的嵌入式系統。

全新廣穎工控 eMMC 5.1 系列包含 EMC3R0N 與 EMC5R0N，讓工業系統設計者可依容量與工作負載需求選擇合適的儲存方案。

EMC3R0N 提供 32GB、64GB 與 128GB 容量，採用 TLC NAND，具備最高 3,000 次程式／抹除（Program/Erase, P/E）循環，適合一般嵌入式儲存應用。針對寫入需求較高的應用，16GB EMC5R0N 則採用 pSLC 技術，最高可達 30,000 次 P/E 循環，大幅提升高頻資料寫入情境下的耐用性。

兩款系列皆採用精巧 BGA153 封裝，循序讀寫速度最高可達 250/200 MB/s，隨機讀寫效能最高可達 3,800/5,500 IOPS。支援 SDR 與 DDR 傳輸模式，時脈頻率最高達 200MHz，可有效支援多元嵌入式工作負載。高度整合的架構亦有助於簡化儲存設計，並更有效運用有限的主機板空間。

廣穎工控 eMMC 5.1 系列符合 JEDEC eMMC 5.1 規範，並整合多項資料完整性、儲存監控與系統穩定運作功能。內建 SMART 功能可協助監控儲存裝置健康狀態與使用情形，LDPC ECC 錯誤修正機制則進一步強化資料完整性；同時具備斷電資料保護功能，可於非預期斷電情況下降低儲存資料受損風險。

此次推出的新品系列亦支援 Erase、Trim 與 Sanitize 指令，協助系統設計者進行儲存管理，並維持產品生命週期內的效能表現。系列支援 3.3V 與 1.8V 雙電壓電源，運作溫度範圍為 -25°C 至 85°C，可滿足多元嵌入式環境需求。

憑藉精巧尺寸與高度整合設計，廣穎工控 eMMC 5.1系列適用於儲存空間有限、同時重視穩定性的應用場景，包括信用卡讀卡機、支付終端設備、POS 系統、人機介面（HMI）、工業電腦與工業控制器，以及需要本地端儲存的工業攝影機及監控系統。

此外，此系列亦可支援 IoT 閘道器、邊緣運算設備與智慧裝置，為作業系統、應用軟體、設定資料、系統日誌及其他高頻存取資訊提供可靠的本地端儲存。針對高寫入工作負載系統，EMC5R0N 的高耐用度設計，也能進一步滿足持續更新或記錄資料的應用需求。

廣穎

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