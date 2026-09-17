十銓科技TEAMGROUP ACE 8K MicroSDXC記憶卡嶄新亮相

全球記憶體領導品牌十銓科技（4967）洞察行動影像創作趨勢，今日發表 TEAMGROUP ACE 8K MicroSDXC 記憶卡，瞄準 Insta360、DJI、無人機等新世代手持攝影裝置應用，穩定支援 4K 120 fps 高畫質錄製，滿足 360 度全景拍攝、運動攝影及手持創作等多元影像需求；同時兼顧高速傳輸與穩定錄製表現，讓創作者能流暢捕捉精彩瞬間，為行動影像創作提供更可靠、高效的儲存選擇。

ACE 8K MicroSDXC 記憶卡支援 A2 應用效能及 U3、V30 影像速度規格，搭配專業讀卡機使用，最高讀取速度可達 160 MB/s、寫入速度可達 110 MB/s，並提供最高達 1 TB 的大容量選擇，無論是高畫質影像記錄、長時間連續拍攝，或大量素材的儲存與傳輸，都能穩定提供充足的儲存空間，滿足不同創作情境的使用需求。ACE 8K MicroSDXC 記憶卡從日常紀錄、戶外動態運鏡到 360 度全景專業攝影，皆能精準捕捉毫秒間的精彩，讓創作者隨心定格每一個關鍵瞬間。

延續十銓科技對永續發展的重視，ACE 8K MicroSDXC 記憶卡於產品印刷中導入環保油墨與上色技術，在強化產品識別度的同時，亦落實環境友善理念。此外， ACE 8K MicroSDXC 記憶卡經十銓科技內部實驗室測試驗證，具備防水、防震、抗 X 光、抗靜電及耐高低溫等多重防護，完整測試資訊將於官方網站公布。