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十銓科技TEAMGROUP ACE 8K MicroSDXC記憶卡嶄新亮相

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓TEAMGROUP ACE 8K MicroSDXC 記憶卡嶄新亮相， 靈活搭配新世代攝影裝置，支援行動影像創作。圖／十銓提供
十銓TEAMGROUP ACE 8K MicroSDXC 記憶卡嶄新亮相， 靈活搭配新世代攝影裝置，支援行動影像創作。圖／十銓提供

全球記憶體領導品牌十銓科技（4967）洞察行動影像創作趨勢，今日發表 TEAMGROUP ACE 8K MicroSDXC 記憶卡，瞄準 Insta360、DJI、無人機等新世代手持攝影裝置應用，穩定支援 4K 120 fps 高畫質錄製，滿足 360 度全景拍攝、運動攝影及手持創作等多元影像需求；同時兼顧高速傳輸與穩定錄製表現，讓創作者能流暢捕捉精彩瞬間，為行動影像創作提供更可靠、高效的儲存選擇。

ACE 8K MicroSDXC 記憶卡支援 A2 應用效能及 U3、V30 影像速度規格，搭配專業讀卡機使用，最高讀取速度可達 160 MB/s、寫入速度可達 110 MB/s，並提供最高達 1 TB 的大容量選擇，無論是高畫質影像記錄、長時間連續拍攝，或大量素材的儲存與傳輸，都能穩定提供充足的儲存空間，滿足不同創作情境的使用需求。ACE 8K MicroSDXC 記憶卡從日常紀錄、戶外動態運鏡到 360 度全景專業攝影，皆能精準捕捉毫秒間的精彩，讓創作者隨心定格每一個關鍵瞬間。

延續十銓科技對永續發展的重視，ACE 8K MicroSDXC 記憶卡於產品印刷中導入環保油墨與上色技術，在強化產品識別度的同時，亦落實環境友善理念。此外， ACE 8K MicroSDXC 記憶卡經十銓科技內部實驗室測試驗證，具備防水、防震、抗 X 光、抗靜電及耐高低溫等多重防護，完整測試資訊將於官方網站公布。

十銓 記憶卡

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