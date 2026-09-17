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安提國際推出AIE-KT78/68 旗艦邊緣AI系統 賦能協作與人形機器人

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安提國際推出 AIE-KT78/68 旗艦邊緣AI系統。圖／安提國際提供
安提國際推出 AIE-KT78/68 旗艦邊緣AI系統。圖／安提國際提供

全球邊緣AI解決方案領導廠商暨邊緣AI基礎設施推動者安提國際，今日宣布推出DeviceEdge AIE-KT78與AIE-KT68旗艦級邊緣 AI 系統正式上市。兩款新品搭載 NVIDIA Jetson Thor，將 NVIDIA Blackwell 架構的高效能 AI 運算能力、高頻寬感測器連接與確定性工業控制整合於緊湊型邊緣系統，專為協作型機器人（Cobots）、人形機器人及新世代自主機器而打造，協助開發者在真實場域中同步完成感知、推理、決策與動作。

AIE-KT78 搭載 NVIDIA Jetson T5000 模組，配備 128 GB 256-bit LPDDR5X 記憶體，提供最高 2,070 FP4 TFLOPS AI 運算效能；AIE-KT68 則搭載 NVIDIA Jetson T4000 模組與 64 GB 256-bit LPDDR5X 記憶體，提供最高 1,200 FP4 TFLOPS，在效能、功耗與系統成本之間取得平衡。兩款系統皆支援於裝置端執行多模態生成式 AI、大型語言模型（LLMs）、視覺語言模型（VLMs）及 Vision-Language-Action（VLA）模型，降低雲端延遲並強化資料掌控。

AIE-KT78/68 讓機器人得以在本地端運行先進的 VLA 模型，將視覺感知、語言理解與動作生成整合於同一決策流程，理解環境語意並即時應變；面對如此資料密集型的感知工作負載，AIE-KT 系列同步整合 QSFP28 連接能力（依配置最高提供 4x25Gbps 傳輸頻寬）與兩組RJ45 10GbE 網路埠，可高速處理高解析度相機、3D LiDAR、雷達、深度相機、IMU 與各類工業感測器所產生的大量即時資料流，並支援高達 8 路 GMSL2 相機，為機器人多視角環境感知與空間理解提供高頻寬資料基礎。

專用 RJ45 1GbE EtherCAT 埠則可作為獨立 EtherCAT Master，透過微秒級同步將高階 AI 推理與底層馬達、關節、感測器及致動器緊密連結，在單一系統中匯聚感知、決策與確定性控制。對協作型機器人而言，此架構可提升與人員安全協作、快速切換任務的彈性；對人形機器人而言，則支援更複雜的空間感知與連續動作決策；並可降低額外控制硬體與跨平台整合需求，簡化協作型機器人、人形機器人、工業機械手臂及高階自主機器的系統架構，協助業者加速從概念驗證導入實際營運。

安提國際產品研發處副總經理洪英瑞表示，協作型機器人與人形機器人的競爭關鍵，已從單一模型的運算效能，轉向系統能否在真實場域中即時整合感知、推理、決策與動作。AIE-KT78/68 將 NVIDIA Jetson Thor 的強大運算能力轉化為緊湊且可量產部署的完整系統。身為 NVIDIA Elite Partner，我們結合逾十年邊緣 AI 工程經驗與通過驗證的周邊生態系，從機構、散熱到 BSP 與系統整合，提供完整技術支援，協助開發者與系統整合商降低整合風險與總體擁有成本，加速從概念驗證走向規模化部署，進一步實現自動化投資回報。

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