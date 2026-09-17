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全球首例！愛立信攜手聯發科突破5G定位精準度

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
愛立信與聯發科完成全球首例基於3GPP標準的GNSS RTK端到端測試，為商用5G網路的高精準定位樹立新標準。圖／愛立信提供
愛立信與聯發科完成全球首例基於3GPP標準的GNSS RTK端到端測試，為商用5G網路的高精準定位樹立新標準。圖／愛立信提供

愛立信聯發科技（2454）成功完成全球首例基於3GPP標準的全球導航衛星系統（Global Navigation Satellite System, GNSS）即時動態定位（RTK）端到端測試，透過商用5G網路成功實現公寸級（Decimeter-level）高精準戶外定位，為需要精準定位資訊的工業及自動化應用帶來重要突破。

傳統GNSS通常僅能提供數公尺等級的定位精準度。此次測試將GNSS RTK修正資料整合至5G網路基礎架構，並完成從網路到終端裝置的端到端驗證。透過行動網路將RTK修正資料傳送至終端，裝置可即時修正大氣造成的訊號延遲及衛星誤差，進一步將定位誤差縮小至約30公分。

這樣的精準度，意味著定位能力可從「知道大概在哪裡」，進一步提升到「知道確切位置」。例如，對自動配送車輛、無人機或工業機器人而言，不只是能抵達目的地，更能精準停靠指定裝卸區、降落點或作業位置，有助於減少最後一哩仍需人工介入的環節，推動更完整的自動化作業。其他場景如智慧港口可藉由精準定位方式，提供船舶精準導航靠泊服務，取代傳統人工高危險作業方式。

此次解決方案基於3GPP Release 16標準，透過LTE定位協定傳送GNSS RTK修正資料，無須仰賴專有系統或複雜的外接硬體，即可透過行動網路提供高精準定位能力。在此次測試中，僅使用終端裝置內建天線，即實現30公分以內的戶外定位精準度；若搭配測地級天線，更可進一步達到公分級定位精準度。

此次測試採用愛立信5G核心網路，包括愛立信網路定位平台（ENL）及最新推出的5G Advanced定位服務，並結合無線接取網路（RAN），透過行動網路高效傳送OSR及SSR修正資料。終端裝置則採用聯發科技最新5G數據機技術，可即時處理進階GNSS修正資訊，同時兼顧能源效率。

本次測試雙方也完成單播（Unicast）與廣播（Broadcast）兩種傳輸方式的端到端測試，使網路能依據不同使用情境靈活提供定位資訊。在裝置數量較多的區域，可透過廣播方式將GNSS RTK資訊同步傳送至基地台涵蓋範圍內的所有裝置，以提升網路資源使用效率及大規模部署能力；在流量較低的區域或連接LTE網路時，則可採用單播方式傳輸。

愛立信 聯發科 衛星

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