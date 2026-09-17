Google與黑石合資公司Crux AI融資220億美元 將用來採購 TPU晶片

據外媒報導，Google與黑石共同斥資成立的Crux獲得一筆高達220億美元的融資，將用於購買Google張量處理單元(TPU)，公司首階段計劃於2027年上線500兆瓦，即0.5吉瓦的算力容量。外媒指出，這是本波AI算力需求擴張狂浪接通銀行融資渠道的標誌性案例。法人看好，這將會帶動下一波TPU出貨量成長，台廠供應鏈有望受惠。

Crux AI此次融資計劃，目標是要爲OpenAI和Anthropic等全球最頂級人工智慧實驗室提供無比龐大的雲端AI推理算力基礎設施資源，與CoreWeave和NEBIUS等其他新型雲服務商展開競爭。Crux AI將專門面向超大規模AI工作負載的新型雲基礎設施公司(Neocloud)，把電力+數據中心容量+高速網絡+Google TPU加速計算(Accelerated Computing)+軟體與運維整合成一套端到端平台，爲OpenAI、Anthropic等AI實驗室、科技企業和政府客戶提供大規模專用算力。

法人看好，在新一波採購下，將為TPU相關供應鏈帶來更為強勁的成長動能，鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）等代工廠商皆有望受惠，零組件部分則是以光聖（6442）、華星光（4979）為主要受惠對象。