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威剛工控登陸印度Electronica與北美Embedded雙展

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛工控登陸印度Electronica與北美Embedded雙展， 展現AI邊緣儲存布署實力。圖／威剛工控提供
威剛工控登陸印度Electronica與北美Embedded雙展， 展現AI邊緣儲存布署實力。圖／威剛工控提供

全球工業級嵌入式儲存領導品牌-威剛工控，將於9月16–18日印度Electronica India 2026 與9月22–24日北美embedded world North America 2026 雙展同步登場，精準覆蓋亞太與北美兩大核心市場，展現其跨區域的服務能力與在地化深耕決心。展會以「Empowering Infinite Edge AI & Intelligent Industry」為主軸，聚焦邊緣運算、嵌入式 AI 系統與企業儲存三大領域，展出智慧製造、智慧移動、和智慧監控與網路通訊等新興AI應用場景，同步展出企業儲存品牌 TRUSTA 高效、高穩定度的AI軟硬體解決方案，彰顯品牌將持續以AI驅動未來的發展藍圖。

隨著AI從雲端訓練走向地端推論，邊緣應用在近幾季全面爆發，正以前所未有的速度滲透至智慧製造、智慧交通、醫療照護等各類垂直場域。然而，邊緣AI的真正落地，不能只靠高效能硬體，更需仰賴軟硬體的深度協同，才能將數據轉化為即時決策力。

威剛工控獨家研發「A+ IntelliManager」雲端管理平台與「A+ Analyzer」資料分析軟體，透過機器學習與設備數據即時監測SSD健康狀態、預測異常並主動預警，協助客戶實現預防性維護與效能優化，讓硬體價值充分釋放。

面對AI邊緣運算對傳輸頻寬與延遲的極致考驗，威剛工控以PCIe Gen5 P51H系列工業級SSD（讀寫達14,800/14,000 MB/s）與6400 MT/s DDR5 DIMM記憶體協同應戰，為AI PC及高速運算場景打造無瓶頸的資料通道。

而在機構空間極度緊湊的嵌入式工控設備中，則以M.2 2230超小型SSD與LPCAMM2模組，在有限佈局內釋放高密度儲存效能，讓邊緣AI在各種場域都能從容落地。

AI運算從雲端服務延伸至企業自建與邊緣部署，威剛旗下企業級儲存品牌-TRUSTA提出，以GPU、DRAM與SSD打造兼具成本效益與擴充性的AI記憶體架構並透過 TRUSTA AI Scaler Toolkit展現軟硬體整合實力。

在實測情境中，AI Scaler Toolkit可依模型推論（Inference）或模型微調（Fine-tuning）需求動態調配GPU記憶體、DRAM與SSD資源，彈性建構與擴展的混合式記憶體架構，讓大型語言模型不再受限於GPU容量，最多節省超過50%部署成本。

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