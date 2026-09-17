騰輝董事會通過承租昆山廠房擴產 加速掌握 AI 高速運算商機

銅箔基板大廠騰輝電子-KY（6672）今日召開董事會，決議通過向董事長王有慈承租位於中國江蘇省昆山市之閒置廠房，以取得現成場地進行改建擴產，本次董事會同時通過台幣15億元的擴廠預算，預計分三期並視未來成長需要，分別再進行二期、三期的擴增產能投資。騰輝提到，因應人工智慧（AI）及高速運算應用爆發性發展，算力硬體替代更替帶動高階PCB與基板需求擴張，各大銅箔基板（CCL）大廠優先將產能配置於高階AI伺服器，交換機與儲存等相關硬體應用，進而引發市場所有材料供需嚴重短缺、訂單外溢效應全面擴大。為迅速滿足自身強勁的市場成長需求並擴大市占率。

騰輝提到，該案旨在完善公司產品組合、顯著提升高毛利特殊材料產能，並透過縮短擴產時程，及時消化外溢訂單，為已創歷史新高的營運動能再挹注強勁成長引擎。

騰輝電子-KY執行長鍾健人表示，公司今年營運迎來爆發性成長，2026年8月單月營收甫以8.1億元創下歷史新高，前8個月累計營收年增達53.6%。為快速回應市場的急單與外溢需求，公司選擇承租既有廠房並進行改建，相較於新建廠房可大幅縮短擴產時程，展現公司2至3周的快速交期優勢，有效掌握市場先機。本次承租廠房占地約50至55畝，空間規劃完整，未來可容納兩條自動化生產線，目標達成每月50萬張及粘合片240萬米之總產能，將全面支援第3季起預計季增三成以上的高毛利粘合片與高速材料出貨。此外，新廠鄰近既有營運據點，有利於資源整合、物流調度及管理效率提升，進一步強化營運韌性。

在生產布局與產品升級方面，現有廠房經結構調整，包括鋼構屋頂挑高及地面承重加強後，將優先安裝4台上膠設備，預計可立即增加現有粘合片產能約七成，加速投產進度。此產能配置將直接挹注公司即將於今年第4季量產的高階400V/800V AI伺服器電源材料（包括高功率散熱膜、高耐熱基板混成、高階26層以上高耐熱多層板及載板材料混成壓合板）。同時，隨著M6等級高速材料放量，以及M7、M8、M9等更高階材料持續向國際大廠進行伺服器與光模塊認證送樣，本廠房將成為高階產品量產的重要基地。

此外，承租廠房已取得重污染排放許可，後續僅需申請提高有機廢氣年度總排放額度，相較於全新申請環評，難度與時間成本均大幅降低；工業安全與消防法規經專業評估，亦無需重大變更即可符合規範，可顯著節省時間與費用。本案經審慎評估，承租現成廠房所節省之建設與環評時間，將使公司提早一年投入量產，大幅減少機會成本。在人力資源整合方面，昆山市地處工業精華區，交通便利，招工以及培訓容易，能與既有團隊銜接生產作業，充分體現時間優勢所帶來的財務效益。

騰輝電子-KY執行長鍾健人強調，本次昆山擴產計畫展現公司從國防航太等利基核心市場，跨足至AI PC、車載、高速交換器與光模組等高階特殊材料市場的堅定信心。透過靈活的租賃策略，兼顧時效、成本與營運效率，並與逐步量產的泰國新廠形成產能雙引擎，為公司2027年及長期的獲利與營收成長奠定堅實基礎，持續為客戶提供高品質產品，創造股東最大價值。