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Hami Point 去日本也可集點！中華電攜日本 Ponta 推赴日旅遊雙重優惠
中華電（2412）17日宣布與日本知名共通點數品牌Ponta合作，於9月19日至10月4日推出「日本旅遊雙重回饋活動」，Hami Pay用戶於日本指定36萬家Ponta合作通路消費，並在結帳時出示Hami Pay的Ponta會員卡條碼完成累點，即可享3倍Ponta點數回饋。
此外，中華電信表示，活動期間透過Hami Pay「商家地圖」，於日本近1.5萬家Lawson便利商店、Bic Camera等指定Ponta合作據點完成打卡，還有機會獲得最高500點Hami Point，讓會員從打卡到消費都能輕鬆賺點，享受最划算的旅遊消費體驗！
中華電信表示，Hami Point與Ponta也提供跨境雙向點數交換服務，會員可將4點Ponta點數兌換1點Hami Point，或以2點Hami Point兌換5點Ponta點數（Ponta點數每1點等於1日圓）。
中華電信指出，旅日期間可於合作店家輕鬆累積點數或折抵消費，返台後亦可將在日本累積的Ponta點數兌換回Hami Point，用於四大超商、Hami Point點數商城及兌換電子票券等，讓點數發揮最大效益。
中華電信持續深耕Hami Point點數生態系，積極布局海外點數生活圈，繼攜手日本DOCOMO「d POINT」後，再與日本Ponta深化合作，擴大跨境點數應用場域，提升會員累點、兌點便利性。
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