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威強電於 AMD 嵌入式高峰會 展現智慧機器人實機應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

隨著AI從辨識與模型推論進一步走向實體設備互動，如何串聯AI運算、環境感知與設備控制，讓智慧機器人能感知環境並依據現場變化做出反應，正成為Physical AI發展的重要方向。

威強電（3022）於AMD嵌入式高峰會中攜手友上科技（CASTEC International Corp.），展示智慧機器人實機應用。現場以搭載 AMD Ryzen AI 嵌入式 X100 系列處理器的 NANO-X100 4 吋單板電腦作為 i-Operator 移動式協作機器人的設備端運算平台，並結合 AiEi 智慧視覺軟體平台的辨識能力，串聯 AI 推論與機器人控制，呈現從環境感知到設備反應的Physical AI 應用流程。

繼今年 7 月於舊金山 AMD Advancing AI 2026 展示 NANO-X100 與 CASTEC i-Operator 整合應用後，此次台北場進一步從 Physical AI 的角度，聚焦智慧製造中的人機協作應用。

本次現場 Demo 以智慧製造中的人機協作與工業安全為應用情境，透過 AiEi 智慧視覺軟體平台進行環境感知與人員偵測。當偵測到人員進入預先設定的作業範圍時，可觸發 i-Operator 上的協作型機械手臂停止動作，並於人員離開後恢復工作；當 i-Operator 的 AMR 移動平台執行搬運任務時，如有人員進入行駛路線、接近警戒範圍，或發生尾隨情況，亦可依設定條件觸發車體停止，待條件解除後再繼續原有任務。

透過 「環境感知 → AI 推論 → 設備反應 → 任務恢復」 的流程，呈現 AI 如何將辨識結果轉化為設備動作，展現 Physical AI 在自主移動機器人與智慧製造中的應用。

威強電副總經理李曜琮表示：「Physical AI 的關鍵不只是提升邊緣 AI 算力，而是讓 AI 運算真正進入設備，處理環境資訊並將推論結果與 AMR 或機械手臂的控制流程整合，推動智慧製造從感知與判斷走向實際行動。」

NANO-X100 採用精巧的 4 吋單板電腦設計，搭載 AMD Ryzen AI 嵌入式 X100 系列處理器，整合 Zen 5 CPU、AMD RDNA 3.5 GPU 與 AMD XDNA 2 NPU 異質運算資源，將通用運算、影像處理與 AI 加速能力整合於單一平台。透過 CPU、GPU 與 NPU 的運算分工，平台可依不同需求配置運算資源，支援感測資料處理、AI 推論、影像處理與系統控制，適用於各類智慧機器人與智慧製造設備。

此次合作以半導體自動化搬運為應用場景，透過 i-Operator 結合 AMR、協作型機械手臂與 NANO-X100 邊緣運算平台，呈現自主設備如何在執行搬運與作業任務的同時，依據人員與環境資訊調整設備行為。

相關架構亦可延伸至更多 Robotics 與智慧製造設備。未來，威強電將持續深化與 AMD 及產業生態系夥伴的合作，結合 Edge AI 運算平台與設備整合能力，持續推動 AI 從「感知與分析」走向「判斷與行動」，並深化 Physical AI 在智慧製造場域中的實際應用。

AMD 威強電 峰會

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