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龍潭科學園區擴建104公頃 年產值估上看5,500億元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI及半導體投資持續擴張，桃竹苗科技聚落再添產業用地。國發會17日審議通過「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫」草案，預計擴建約104公頃土地，總開發經費約956.28億元；全案完成後，估計每年可創造約5,500億元產值，並帶動4,500個就業機會，後續將陳報行政院核定。

國發會表示，隨人工智慧浪潮及科技產品持續更迭，高科技廠商研發、製造用地需求增加，但目前竹科龍潭園區已接近滿租，為因應半導體科技產業成長及擴產需求，國科會與桃園市政府合作勘選擴建基地，最終選定現有龍潭園區東側為擴建基地。

依計畫時程，預計2028年底前完成非都市土地開發許可審議及環境影響評估審查，之後接續辦理土地取得作業，2030年進行園區公共工程設計及施工，並提供進駐廠商同步建廠。

國發會指出，全案總開發經費約956.28億元，所需經費將由科學園區管理局作業基金分年編列預算支應。透過園區擴建，盼進一步強化桃竹苗地區半導體產業群聚效益，並串聯既有西部高科技產業廊帶。

國發會指出，本計畫開發將有助於帶動桃園龍潭周邊區域的生活服務機能，後續透過中央與桃園市政府共同合作，滿足園區生活圈所需基礎建設與機能，不僅吸引人才進駐，提高人口成長率，並可帶動地方經濟活動與新的就業機會，包括餐飲、金融等產業發展快速，促使桃竹苗區域產業持續轉型。

科學園區 半導體 國發會

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