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Gartner 預估 2026年全球 AI 支出將達到2.67兆美元、年增49.5%
市調機構Gartner預估，2026年全球人工智慧支出將達到2.7兆美元，年增49.5%。Gartner傑出副總裁暨分析師John-David Lovelock表示，為支援未來的工作負載，包括AI伺服器、AI網路架構和AI處理器等AI基礎設施需求依然強勁，不受記憶體價格揚升影響，是史上規模最大的基礎設施專案。
他強調，「人工智慧資料中心容量的建設，是人類承擔的最大基礎設施專案。 購買人工智慧伺服器的超大規模和雲端服務提供商的容量增長，將繼續成為AI最大的單一支出領域。」
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