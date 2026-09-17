Threads在台導入家長監護功能 把關青少年使用

Meta公司旗下Threads是許多台灣人愛用的社群平台，今天Meta宣布家長監護功能在台灣Threads上線，提供更多實用工具，家長能查看家中青少年在App上的使用時間、設定每天使用時間上限、排定睡眠模式時段，並協助把關部分隱私與內容設定。

Meta發布新聞資料說明，這些工具進一步延伸至Threads「青少年帳號」的內建保護措施，包含預設為不公開帳號，以及主動過濾與限制青少年可瀏覽的內容。針對未滿16歲的青少年，若希望將各項設定調整為較寬鬆的模式，也須經由家長確認與同意。

Meta強調，對家長與監護人而言，簡單、實用的工具能幫助家長更了解青少年的數位生活，也提供適切的陪伴與引導。隨著家長監護功能拓展至Threads，家長可以透過「家庭中心」，更輕鬆掌握並引導青少年在Meta各個App上的使用體驗。

啟用監護功能後，家長可以檢視家中青少年過去一週每天在Threads的使用時間，以及該週的每天平均時數，並設定每天使用Threads的時間上限。家長也可限制家中青少年在夜間使用Threads，在晚間10時至早上7時期間，通知將預設為靜音，並啟用自動回覆。