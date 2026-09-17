台德半導體合作登場！聚焦先進封裝、量子運算等領域

國科會與德國聯邦研究、科技及太空部(The Ministry for Research, Technology and Space, BMFTR)於台灣時間9月15日至17日在德國慕尼黑(Munich)共同舉辦「2026臺德半導體合作成果交流研討會」(2026 Taiwan–Germany (NSTC–BMFTR) Semiconductor Forum)，共同擘劃半導體晶片設計與先進封裝的雙邊合作藍圖，持續深化台灣與德國在半導體晶片與產業創新之策略夥伴關係。

已進行三年的台德半導體合作計畫聚焦邊緣運算AI晶片、無線通訊、設計自動化、先進封裝、量子運算等領域。

工程處處長洪樂文表示，國科會與德國BMFTR自2017年開始補助臺德雙邊研究團隊，以電池領域研究計畫先行。過程中合作與交流密切，執行成果亮眼，促成雙方於2023年簽署台德科技合作協議(Science and Technology Arrangement, STA)，並於此框架下，自2024年啟動半導體領域的雙邊國際合作研究計畫，目前獲補助的研究計畫案已達23件。結合台德雙方互補的研發能量，探討先進晶片、異質整合、新興系統的關鍵技術，並鼓勵團隊進行移地研究，深化國際合作與成果的國際能見度及影響力。

德國BMFTR代表Dr. Fabian Kohler 於開場致詞時亦強調，在當前地緣政治局勢下，台德半導體合作對於建立強大的晶片設計人才庫及提升全球市場韌性至關重要。雙方互相切磋世界上最頂尖科技並將成果轉化為在地價值，同時提升創新能力以因應對技術與社會挑戰。BMFTR期望長期與台灣合作，並持續強化科技合作架構及提供資源，將微電子研發夥伴關係推進至下一階段。

國科會指出，這次論壇集結2024年至2026年(共3期)台德半導體合作計畫之雙方計畫主持人及其核心研究團隊成員，研究主題聚焦邊緣運算AI晶片、無線通訊、設計自動化、先進封裝、量子運算等。會議地點在慕尼黑理工大學(TU Munich)，除了透過實體會議與簡報的交流，主辦單位BMFTR亦安排學術研究單位與產業界的參訪與交流，包含TUM校園內的Leibniz Data Center, Fraunhofer AISEC, MPI Quantum Optics研究中心、英飛凌(Infineon Technologies)、BMW晶片設計部門、台積電歐洲設計中心、西門子(Siemens AG)、埃爾朗根-紐倫堡大學(FAU)及弗朗恩霍夫積體系統研究所(Fraunhofer IIS)等。

與會德國學者均來自德國知名大學及享譽國際的研究單位，臺灣方面亦由多所頂尖大學知名學者與傑出研究團隊共同參與，合計超過100人出席。雙方研究團隊亦同時展示如何透過跨國、跨領域的合作來建立更具優勢的共創研究平台。會議亦規劃海報展示及交流場次，提供雙方團隊分享移地研究心得與生活體驗，同時也邀請產業先進共同參與，強化學術研究與產業實務之間的雙向連結與深度對話。

國科會表示，透過國科會臺德半導體合作計畫的持續推動，建立跨領域、跨世代的互動平台，促進新興人才的國際視野與合作契機，也進一步透過半導體晶片，帶動產業創新發展，成為推動下一階段更具規模與影響力之國際合作的重要基石，並藉此持續提升臺灣在全球科研網絡中的關鍵地位。