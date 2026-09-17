中國信託攜手戴爾科技 深化 AI 金融應用

2026戴爾科技論壇（Dell Technologies Forum 2026）近日圓滿落幕，匯聚跨產業領袖交流企業 AI 落地實務，台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥與中國信託銀行數位科技處資深副總經理王俊權亦於領袖對談共同分享金融業 AI 發展經驗。

隨著 AI 加速走入金融服務，中國信託持續將 AI 應用於提升營運效率、優化客戶體驗、推動業務成長與強化防詐風控。然而，業務橫跨全球 14 個國家，長期累積的龐大資料分散於不同系統與環境，不僅資料搬移往往耗時數週甚至數月，也影響 AI 模型取得完整資訊及維持輸出一致性。即使中國信託已擁有超過 200 位資料科學家與 AI 工程師，如何突破資料孤島、建立一致且可信的資料基礎，仍是 AI 進一步走入核心營運的關鍵挑戰。

資料是金融 AI 發展的根本。對中國信託而言，推動 AI 的關鍵不只是開發更多模型，而是讓分散的資料能被安全、可信地運用。唯有在兼顧治理與法規前提下，讓 AI 掌握完整且一致的資訊，才能真正走入核心營運，持續創造客戶與業務價值。

為突破資料孤島，中國信託與戴爾科技攜手建構資料與 AI 基礎架構，透過 Dell AI Data Platform with NVIDIA 串聯 Oracle、Teradata、MongoDB、Kafka 等超過 100 個資料來源，並整合 Dell Data Analytics Engine 與 Starburst，讓資料無須在系統間反覆搬移，即可進行跨來源查詢與存取。過去動輒耗費數週甚至數月的資料搬移流程，如今資料科學家可近即時取得所需資料，加速分析與 AI 模型開發，並建立一致的資料來源供模型運用。

在此基礎上，中國信託進一步以 Dell AI Factory with NVIDIA 建構 AI 運算環境，採用搭載 NVIDIA 加速運算的 Dell PowerEdge XE 系列伺服器，支援 AI 模型訓練與最佳化，推動 AI 從驗證階段走向正式營運。同時，中國信託亦透過 Dell Cyber Resiliency 與 PowerProtect 產品組合強化資料保護，並以零信任原則貫穿整體架構，在提升資料運用效率的同時兼顧金融業對安全與營運韌性的要求。

在資料與 AI 基礎逐步到位後，中國信託已將 AI 深入應用於金融服務。其中，「AI Skynet」防詐系統可即時監控數位通路及全台超過 7,500 台 ATM，透過 AI 辨識異常與高風險對象，並在必要時與執法單位協作；2025 年已成功防止逾 6,000 萬美元的客戶資產損失。AI 帶來的效益亦體現於業務成長，中國信託透過 AI 消金助理協助電銷人員掌握合適的客戶與商品，提升第一線人員的銷售能力。

在此基礎上，中國信託進一步布局代理式 AI，讓 AI 從回應指令逐步走向主動管理工作流程、處理行政任務與客戶互動。「168 Studio」即呈現相關創新應用，包括 AI 導覽、支援 GPT 的 ATM 與模擬真人互動的 AI 助理，展現中國信託對未來金融服務的想像，在智慧化發展的同時，兼顧易用與人性化的服務體驗。

中國信託整合全球資料發展 AI Agent，未來將逐步導入既有工作流程，涵蓋行政作業與客戶服務等場景。透過 AI 驅動金融服務，中國信託期望進一步提升服務體驗與營運效能，同時強化客戶資產保障。