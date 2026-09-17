愛立信攜聯發科突破5G 定位精準度 加速自駕車、無人機與智慧製造應用

愛立信與聯發科（2454）成功完成全球首例基於3GPP標準的全球導航衛星系統（Global Navigation Satellite System, GNSS）即時動態定位（Real-Time Kinematic, RTK）端到端測試，透過商用5G網路成功實現公寸級（Decimeter-level）高精準戶外定位，為需要精準定位資訊的工業及自動化應用帶來重要突破。

愛立信與聯發科完成全球首例基於3GPP標準的GNSS RTK端到端測試，將RTK修正資料整合至5G網路，透過商用5G網路與終端裝置內建天線實現30公分內的戶外定位精準度。

高精準定位可支援自動配送車輛、無人機及工業機器人精準抵達指定作業位置，減少最後一哩人工介入，進一步推動智慧製造、物流及港口等場景的自動化應用。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，「此次與愛立信的合作展現5G Advanced技術如何為消費者與企業創造全新價值。聯發科整合GNSS功能的數據機已具備支援先進定位服務的能力，為下一代智慧裝置的發展奠定基礎。」