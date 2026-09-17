M31擴大合作 提升 MIPI 介面領域戰力

矽智財（IP）廠M31於今日宣布，擴大與Rambus所提供的MIPI CSI（Camera Serial Interface）控制器，及DSI控制器技術合作。此次合作將結合M31既有且具備豐富矽驗證紀錄的MIPI PHY產品線，提供涵蓋傳輸及控制功能的完整MIPI子系統解決方案，進一步支援高解析度影像與顯示應用需求。

M31表示，藉由整合MIPI CSI及DSI控制器等關鍵功能，該公司得以協助客戶降低跨供應商整合所帶來的驗證與開發風險，並加速產品開發與上市時程，同時進一步提升在MIPI介面領域的產品完整度與市場競爭力。

M31提到，隨著智慧型手機、車用ADAS攝影機、多螢幕智慧座艙，及AI邊緣運算裝置對高速影像與顯示傳輸的需求持續攀升，MIPI不僅是業界攝影機與顯示介面的主流規格，應用範圍也正持續擴大。根據產業研究機構預估，全球介面IP（Interface IP）市場規模將於2029年達54億美元，其中USB、PCIe、MIPI等高速介面IP更是推動整體矽智財授權市場成長的重要動能。

M31總經理張原熏指出，隨著智慧型手機、車用顯示及智慧座艙朝向更高解析度與多螢幕發展，市場對MIPI整合式的解決方案需求持續提升。過去客戶需自行外購控制器，再由其協助整合；透過此次技術合作，客戶能更安心地將完整的MIPI介面設計交由該公司處理，降低跨供應商整合所帶來的驗證與開發風險。而整合資源後的子系統所帶來的綜效，將使其在MIPI領域的市場競爭力進一步提升。

隨著M31產品組合由單純PHY延伸至涵蓋控制器的完整子系統方案，該公司預期相關合約的平均總價可望較過去單純PHY授權模式提升。