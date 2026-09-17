快訊

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

溪湖餐敘涉賄選…彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮 彰檢聲押

教育新血流失／揭第一線真相！她手握教師證轉戰安親班：不一定要當正式師

聽新聞
0:00 / 0:00

M31擴大合作 提升 MIPI 介面領域戰力

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
M31董事長陳慧玲（圖右）、總經理張原熏。照片/聯合報系資料庫
M31董事長陳慧玲（圖右）、總經理張原熏。照片/聯合報系資料庫

矽智財（IP）廠M31於今日宣布，擴大與Rambus所提供的MIPI CSI（Camera Serial Interface）控制器，及DSI控制器技術合作。此次合作將結合M31既有且具備豐富矽驗證紀錄的MIPI PHY產品線，提供涵蓋傳輸及控制功能的完整MIPI子系統解決方案，進一步支援高解析度影像與顯示應用需求。

M31表示，藉由整合MIPI CSI及DSI控制器等關鍵功能，該公司得以協助客戶降低跨供應商整合所帶來的驗證與開發風險，並加速產品開發與上市時程，同時進一步提升在MIPI介面領域的產品完整度與市場競爭力。

M31提到，隨著智慧型手機、車用ADAS攝影機、多螢幕智慧座艙，及AI邊緣運算裝置對高速影像與顯示傳輸的需求持續攀升，MIPI不僅是業界攝影機與顯示介面的主流規格，應用範圍也正持續擴大。根據產業研究機構預估，全球介面IP（Interface IP）市場規模將於2029年達54億美元，其中USB、PCIe、MIPI等高速介面IP更是推動整體矽智財授權市場成長的重要動能。

M31總經理張原熏指出，隨著智慧型手機、車用顯示及智慧座艙朝向更高解析度與多螢幕發展，市場對MIPI整合式的解決方案需求持續提升。過去客戶需自行外購控制器，再由其協助整合；透過此次技術合作，客戶能更安心地將完整的MIPI介面設計交由該公司處理，降低跨供應商整合所帶來的驗證與開發風險。而整合資源後的子系統所帶來的綜效，將使其在MIPI領域的市場競爭力進一步提升。

隨著M31產品組合由單純PHY延伸至涵蓋控制器的完整子系統方案，該公司預期相關合約的平均總價可望較過去單純PHY授權模式提升。

矽智財 控制器 高解析度

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

虎門科技用戶大會聚焦 AI 提升研發及生產效率 掌握新興應用商機

AnalogAI 首款邊緣 AI 處理器導入 SST 技術 功耗壓至1瓦以下

汎銓再獲Tier-1 AI客戶擴大合作 AI專區增至七處

震旦推智慧平台 搶攻企業數位治理商機

相關新聞

華邦電收購案再獲英飛凌證實 11.2億美元吃下NOR Flash、F-RAM業務

記憶體大廠華邦電（2344）昨晚發布重大訊息後，英飛凌17日也正式對外宣布，已與華邦電簽署最終協議，將旗下NOR Flash與F-RAM業務出售給華邦電，交易金額為11.2億美元，採全現金方式進行，待取得必要監管機構許可後，雙方預計於2027年下半年完成交易。

矽格、台星科、南茂...台廠封測小巨人出列！台積電、日月光砸近兆元衝刺最先進封裝製程

2026年，全球封裝測試業正上演一場罕見的資本競賽。 日月光、Amkor、力成、長電科技、通富微電與京元電子，6大封測公司今年資本支出加總約190億美元，直逼6千億元新台幣。其中，日月光投控一家就高達105億美元；京元電子今年預計投入15.7億美元，甚至高於去年全年營收。

鎖定日企業級市場！鴻海揪夏普進擊AI伺服器 推出搭載輝達GPU產品

日媒報導，鴻海集團結合夏普（Sharp）進擊AI伺服器市場。

台記憶體業史上最大手筆！華邦砸356億 收購英飛凌旗下事業100%股權

華新麗華集團旗下記憶體大廠華邦昨（16）日宣布，將斥資11.2億美元（約新台幣356.23億元）收購德國半導體巨頭英飛凌（Infineon）旗下編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及相關記憶體事業標的公司100%股權，預計2027年下半年完成交易。

Meta衝自研AI晶片！台積電進補 晶心科同步受惠

Meta正加快自研AI晶片腳步，規劃明年上半年起在旗下資料中心部署新一代自研AI晶片，並於一年內完成高達1GW（10億瓦）算力建置。Meta自研AI晶片量能喊衝，法人看好將帶旺台積電、晶心科等協力廠。

UBS Taiwan Summit：AI 需求看旺至2027年 記憶體、電力供應仍為瓶頸

已舉辦超過20屆的 UBS Taiwan Summit，今（2026）年逾300名投資者及65家科技供應鏈企業參與峰會，包括一對一及小組會議總數則超過400場，整體客戶互動與交流皆較去年更為熱絡。展望2027年，企業界普遍認為AI需求仍將保持強勁，制約因素繼續來自供給端，而非終端需求。儘管投資者仍聚焦GPU伺服器部署，但企業愈發強調推理、ASIC、電力基礎設施及機櫃級集成等周邊增長領域。記憶體短缺仍是行業主要瓶頸，但同時也為龍頭企業帶來行業整合及份額提升機會。在筆記型電腦和消費電子需求疲弱的背景下，企業對AI及通用伺服器前景仍持積極態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。