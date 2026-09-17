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AI 帶動 PCB 升級高階 HVLP 供不應求 業界看缺貨直達2028年
印刷電路板上游銅箔材料商金居（8358）持續受惠產業趨勢，其中AI用板需求帶動對應銅箔基板（CCL）材料升級，銅箔HVLP4等級以上扮演關鍵，業界看從目前客戶群積極擴廠情況缺貨可望直達2028年。
雖然HVLP4商機大不過各大廠商競爭也多，法人預估，供應廠商有日本三井金屬、盧森堡、福田、古河、台廠代表為金居等，將考驗個別廠商管理交期、產品穩定情況與高階產能轉換速度。
金居董座李思賢先前指出，看好AI帶動材料升級需求，HVLP4缺口持續擴大，公司持續差異化並推動新廠開出HVLP4產能規畫，新廠預計自2027年首季首季陸續開出產能，隨產品組合優化與新產能開出，有助於今年與明年營運持續挑戰新高。
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