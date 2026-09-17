快訊

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

溪湖餐敘涉賄選…彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮 彰檢聲押

教育新血流失／揭第一線真相！她手握教師證轉戰安親班：不一定要當正式師

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 帶動 PCB 升級高階 HVLP 供不應求 業界看缺貨直達2028年

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

印刷電路板上游銅箔材料商金居（8358）持續受惠產業趨勢，其中AI用板需求帶動對應銅箔基板（CCL）材料升級，銅箔HVLP4等級以上扮演關鍵，業界看從目前客戶群積極擴廠情況缺貨可望直達2028年。

雖然HVLP4商機大不過各大廠商競爭也多，法人預估，供應廠商有日本三井金屬、盧森堡、福田、古河、台廠代表為金居等，將考驗個別廠商管理交期、產品穩定情況與高階產能轉換速度。

金居董座李思賢先前指出，看好AI帶動材料升級需求，HVLP4缺口持續擴大，公司持續差異化並推動新廠開出HVLP4產能規畫，新廠預計自2027年首季首季陸續開出產能，隨產品組合優化與新產能開出，有助於今年與明年營運持續挑戰新高。

PCB 缺貨 印刷電路板

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金居8月每股純益0.8元

PCB 飆漲後誰接棒？大摩看好高階材料成 AI 新贏家 009828後市看俏

PCB 第3季再傳漲聲 分析師看好台光電、南電等營運後市

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

相關新聞

華邦電收購案再獲英飛凌證實 11.2億美元吃下NOR Flash、F-RAM業務

記憶體大廠華邦電（2344）昨晚發布重大訊息後，英飛凌17日也正式對外宣布，已與華邦電簽署最終協議，將旗下NOR Flash與F-RAM業務出售給華邦電，交易金額為11.2億美元，採全現金方式進行，待取得必要監管機構許可後，雙方預計於2027年下半年完成交易。

矽格、台星科、南茂...台廠封測小巨人出列！台積電、日月光砸近兆元衝刺最先進封裝製程

2026年，全球封裝測試業正上演一場罕見的資本競賽。 日月光、Amkor、力成、長電科技、通富微電與京元電子，6大封測公司今年資本支出加總約190億美元，直逼6千億元新台幣。其中，日月光投控一家就高達105億美元；京元電子今年預計投入15.7億美元，甚至高於去年全年營收。

鎖定日企業級市場！鴻海揪夏普進擊AI伺服器 推出搭載輝達GPU產品

日媒報導，鴻海集團結合夏普（Sharp）進擊AI伺服器市場。

台記憶體業史上最大手筆！華邦砸356億 收購英飛凌旗下事業100%股權

華新麗華集團旗下記憶體大廠華邦昨（16）日宣布，將斥資11.2億美元（約新台幣356.23億元）收購德國半導體巨頭英飛凌（Infineon）旗下編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及相關記憶體事業標的公司100%股權，預計2027年下半年完成交易。

Meta衝自研AI晶片！台積電進補 晶心科同步受惠

Meta正加快自研AI晶片腳步，規劃明年上半年起在旗下資料中心部署新一代自研AI晶片，並於一年內完成高達1GW（10億瓦）算力建置。Meta自研AI晶片量能喊衝，法人看好將帶旺台積電、晶心科等協力廠。

UBS Taiwan Summit：AI 需求看旺至2027年 記憶體、電力供應仍為瓶頸

已舉辦超過20屆的 UBS Taiwan Summit，今（2026）年逾300名投資者及65家科技供應鏈企業參與峰會，包括一對一及小組會議總數則超過400場，整體客戶互動與交流皆較去年更為熱絡。展望2027年，企業界普遍認為AI需求仍將保持強勁，制約因素繼續來自供給端，而非終端需求。儘管投資者仍聚焦GPU伺服器部署，但企業愈發強調推理、ASIC、電力基礎設施及機櫃級集成等周邊增長領域。記憶體短缺仍是行業主要瓶頸，但同時也為龍頭企業帶來行業整合及份額提升機會。在筆記型電腦和消費電子需求疲弱的背景下，企業對AI及通用伺服器前景仍持積極態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。