AI 帶動 PCB 升級高階 HVLP 供不應求 業界看缺貨直達2028年

已舉辦超過20屆的 UBS Taiwan Summit，今（2026）年逾300名投資者及65家科技供應鏈企業參與峰會，包括一對一及小組會議總數則超過400場，整體客戶互動與交流皆較去年更為熱絡。展望2027年，企業界普遍認為AI需求仍將保持強勁，制約因素繼續來自供給端，而非終端需求。儘管投資者仍聚焦GPU伺服器部署，但企業愈發強調推理、ASIC、電力基礎設施及機櫃級集成等周邊增長領域。記憶體短缺仍是行業主要瓶頸，但同時也為龍頭企業帶來行業整合及份額提升機會。在筆記型電腦和消費電子需求疲弱的背景下，企業對AI及通用伺服器前景仍持積極態度。

2026-09-17 08:52