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華邦電收購案再獲英飛凌證實 11.2億美元吃下NOR Flash、F-RAM業務

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
英飛凌執行長Jochen Hanebeck 。圖／英飛凌提供
英飛凌執行長Jochen Hanebeck 。圖／英飛凌提供

記憶體大廠華邦電（2344）昨晚發布重大訊息後，英飛凌17日也正式對外宣布，已與華邦電簽署最終協議，將旗下NOR Flash與F-RAM業務出售給華邦電，交易金額為11.2億美元，採全現金方式進行，待取得必要監管機構許可後，雙方預計於2027年下半年完成交易。

英飛凌指出，此次出售業務涵蓋NOR Flash及F-RAM產品組合，主要服務汽車、工業及基礎設施市場。英飛凌汽車事業部總裁Peter Schiefer表示，此項交易有助公司進一步聚焦產品組合及資本配置，將資源集中在核心成長領域，同時讓原有NOR Flash及F-RAM業務在新的經營架構下釋放成長潛力。

英飛凌也進一步點出選擇華邦電的原因。公司表示，華邦電長期專注記憶體解決方案，現有產品組合與英飛凌NOR Flash及F-RAM業務具高度互補性，交易完成後可擴大雙方產品線覆蓋範圍，並提供客戶更完整的記憶體解決方案。

值得注意的是，華邦電未來將把此次收購的NOR Flash與F-RAM業務以獨立實體方式營運，總部設於美國矽谷，顯示此次交易不只是單純取得產品線，也同步承接既有業務平台與全球客戶基礎，有助華邦電進一步擴大汽車、工業及基礎設施等高附加價值市場布局。

另一方面，英飛凌並未全面退出記憶體市場。公司仍將保留SRAM、HYPERRAM、nvSRAM，以及基於SONOS技術的抗輻射記憶體產品，應用涵蓋汽車、工業、基礎設施、航太與國防等領域，包括太空任務所需的高可靠度記憶體方案。

英飛凌藉出售成熟但具規模的NOR Flash及F-RAM業務，進一步集中資本於核心成長領域；華邦電則透過收購一次取得產品、客戶與全球營運平台，進一步強化在車用、工業與高階NOR Flash市場的版圖。

華邦電 英飛凌 Flash

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