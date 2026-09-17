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UBS Taiwan Summit：AI 需求看旺至2027年 記憶體、電力供應仍為瓶頸

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瑞銀（UBS）2026年台灣高峰會媒體簡報會講者（左至右）：Ally Chen, Randy Abrams, Eric song, Sunny Lin co。圖／UBS提供
瑞銀（UBS）2026年台灣高峰會媒體簡報會講者（左至右）：Ally Chen, Randy Abrams, Eric song, Sunny Lin co。圖／UBS提供

已舉辦超過20屆的 UBS Taiwan Summit，今（2026）年逾300名投資者及65家科技供應鏈企業參與峰會，包括一對一及小組會議總數則超過400場，整體客戶互動與交流皆較去年更為熱絡。展望2027年，企業界普遍認為AI需求仍將保持強勁，制約因素繼續來自供給端，而非終端需求。儘管投資者仍聚焦GPU伺服器部署，但企業愈發強調推理、ASIC、電力基礎設施及機櫃級集成等周邊增長領域。記憶體短缺仍是行業主要瓶頸，但同時也為龍頭企業帶來行業整合及份額提升機會。在筆記型電腦和消費電子需求疲弱的背景下，企業對AI及通用伺服器前景仍持積極態度。

●AI 基礎設施維持穩健增長

大多數企業認為推理平台滲透率持續提升、Vera Rubin 平台自第4季度起加速放量、AI伺服器滲透率上升，以及超大規模雲廠商與Neocloud客戶部署不斷擴大。定制晶片及ASIC業務的增速亦有望快於整體伺服器市場。

●AI 基礎設施維持穩健增長

AI基礎設施下一階段的增長動力正日益轉向推理部署、定制晶片及更高價值量的機櫃級產品。企業端認為，客戶決策正由伺服器層級轉向機櫃層級，從而為液冷、電力分配、分流管、母排及系統集成等環節創造機會。

●電力基礎設施需求強勁,供給約束仍存

電源IC及半導體仍是瓶頸，同時未來AI平台的機櫃功率需求將持續大幅提升。隨著功率密度上升，管理層預計液冷、DC-DC 轉換及最終高壓直流架構的普及將加速。

●記憶體供給約束延續,但有利於市場整合

企業界普遍預計供需緊張將持續至2027年，尤其是在AI及企業級伺服器應用領域。同時，大型製造商認為，採購規模正成為重要競爭優勢，由於規模較小的競爭對手難以取得充足零元件供應，大型企業有望進一步提升市場份額。

Randy Abrams艾藍迪：需求預計延續至2027年，推理、ASIC及機櫃級集成為下一波成長動能。圖／UBS提供
Randy Abrams艾藍迪：需求預計延續至2027年，推理、ASIC及機櫃級集成為下一波成長動能。圖／UBS提供

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