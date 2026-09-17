三星傳統記憶模組與 SSD 相關業務擴大委外 典範、華泰也有糖吃

三星衝刺HBM，擬將傳統記憶體模組與固態硬碟（SSD）委外生產，創見、宇瞻等台系模組廠奪單呼聲高之際，封測廠典範（3372）、華泰也也迎來爭取新訂單的契機。

韓媒《The Elec》報導，三星天安、溫陽廠區正將空間與設備優先配置予HBM（高頻寬記憶體）等先進封裝，DDR5模組及SSD新增產能則轉由外部夥伴承擔，且三星自去年6月起即要求合作廠商增加投資，今年更催促提前擴產，反映AI（人工智慧）記憶體需求強勁，原有後段資源配置已面臨調整壓力。

業界指出，典範與創見長期合作，具備承接客戶新增加工需求的基礎；老牌記憶體封測廠華泰則橫跨記憶體封測與伺服器代工，爭取商機更有左右逢源的條件。

業界說，典範2007年引進創見入股後，雙方在Micro SD卡等產品的合作更加緊密，形成從記憶體產品銷售到後段製造的分工。典範主力業務包括QFN、Micro SD卡及導線架封裝，長年累積的製造經驗，是支援創見相關產品出貨的重要基礎。

從既有合作關係來看，業界看好，創見若能深化與三星業務往來，進一步擴大成品出貨，典範便有機會爭取相關封測需求，後續成長關鍵在於新增訂單能否銜接現有製程、帶動產線利用率提升，將客戶端的商機轉化為實際加工量，增添營運動能。

華泰部分，法人指出，華泰憑藉多元客戶布局，掌握不同記憶體業者的委外需求，主要封測客戶包括金士頓、群聯及江波龍，並透過EMS業務切入伺服器製造。

業界認為，華泰具備記憶體與伺服器兩大產品線，提供公司拓展訂單的不同管道，也讓原廠調整生產分工所帶來的合作機會更為寬廣。

華泰先前已布局擴充SSD與伺服器相關產能，加碼CSP BGA及覆晶封裝技術，並向車用、工控等市場延伸，法人正向看待後續若高附加價值產品逐步放量，可望成為改善產品組合、提升獲利能力的重要助力。

綜觀來說，三星此次擴大委外，為台廠既有製造能力增加新的發揮空間，典範可循創見合作關係爭取需求，華泰則以客戶廣度與封測、EMS雙軌布局迎接商機。