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因應全球AI伺服器需求持續成長 緯創啟動台美大徵才

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

因應全球AI伺服器需求持續成長，代工大廠緯創（3231）全面展開跨國產能布局之際，昨（16）日宣布，啟動台美大規模人才招募計畫，將在台北、新竹、高雄及美國舉辦徵才活動。

緯創表示，因應在地供應鏈韌性與跨國產能調度，集團全球布局已從台灣延伸至美國、墨西哥、越南等海外戰略據點，帶動全球性的人才需求。此次徵才領域涵蓋軟體研發、硬體研發、機構設計、電子工程、測試驗證、自動化工程、製造工程、品質管理、專案管理及供應鏈管理等職務。

緯創台美大徵才第一站預計9月19日於高雄起跑，並推出現場面試快速媒合機制，鎖定有志投入AI產業的求職者。業界推估，緯創在高雄所需人才至少千人以上。

緯創表示，隨著高雄新廠投入AI相關所需產能，公司加速人才招募，專業領域涵蓋智慧製造、自動化工程、硬體機構設計、散熱技術研發及製造管理等。

據了解，緯創目前正在高雄前鎮科學園區打造AI伺服器新產能，預計今年底前完工，同時還啟動研發大樓建設計畫，規劃在2028年12月前落成。

緯創指出，為吸引更多優秀人才投入智慧製造與AI產業發展，除了於台北、新竹、高雄舉辦徵才活動，也將於美國擴大徵才。

緯創 徵才 台美

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