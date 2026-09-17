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外資看好AI後市 唱旺廣達、技嘉、鴻海等營收

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者張瀞文／綜合報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

外資瑞銀證券與摩根士丹利（大摩）證券都看好AI後市，瑞銀昨（16）日指出，企業界普遍認為AI需求一路強勁至2027年。大摩則認為，隨著輝達預測明年度營收將成長70%，廣達（2382）、技嘉（2376）及鴻海（2317）集團可望成為最主要受惠者。

瑞銀第24屆台灣企業論壇（UBS Taiwan Summit 2026）本周登場，瑞銀證券台北分公司總經理暨瑞銀台灣全球金融市場證券部主管宋鼎文昨日在記者會表示，今年逾300名投資者及65家科技供應鏈企業參與，包括一對一及小組會議總數超過400場，整體客戶互動與交流都較去年更熱絡，聚焦台灣未來數年的產業競爭力，以及在全球科技供應鏈中的關鍵角色。

瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，大型雲端服務供應商（CSP）資本支出今年有望倍增，明年仍可望成長45%。2028年之後，資本支出可能放緩，同時可能面臨記憶體與電力供應瓶頸。

瑞銀台灣科技產業分析師林莉鈞表示，全球半導體營收（不含記憶體）今年預估成長31%，2027年成長15%，2028年成長13%。先進製程及先進封裝產能供不應求，仍在加快擴產的節奏。記憶體短缺仍是行業主要瓶頸，但也為龍頭企業帶來產業整合及市占提升機會。

彭博資訊報導，大摩認為，隨著輝達預測明年度營收將成長70%，廣達、技嘉及鴻海集團可望成為最主要受惠者。這三家台灣大廠今年來自輝達的營收占比，預料都將超過五成。

大摩最新由分析師詹家鴻和顏志天發給客戶的報告指出，估算在大中華區硬體類別中，今年輝達相關營收占比最高的個股為技嘉、達67%，其次為廣達62%，鴻海集團56%居第三，緯創（3231）49%排第四，致茂電子（2360）和勤誠（8210）都是40%，並列第五。

大摩給予技嘉的評級為「符合大盤」，其餘四家公司的評級均為「加碼」。

在大中華區半導體類別中，今年輝達相關營收占比最高者是京元電子（2449）和穎崴（6515）的40%，其次為台積電（2330）25%，信驊（5274）、鴻勁（7769）則都是20%。

廣達 鴻海 技嘉

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