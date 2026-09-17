快訊

一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博盤點AI鏈 川湖、嘉澤、健策…隱形贏家

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

人工智慧（AI）熱潮不只嘉惠晶片業者，彭博資訊盤點發現，從台灣、中國大陸到瑞士，至少有七家深耕滑軌、微型鑽針、真空閥與先進陶瓷等小眾市場的製造商，掌握住AI供應鏈不起眼卻難以取代的環節，共為主要股東增加逾620億美元（新台幣約1.97兆元）財富。其中有三家為台廠，包含川湖（2059）、嘉澤（3533）、健策（3653）。

川湖科技就是其中之一。AI伺服器重達數百磅，無論裝進機櫃或抽出維修，都少不了滑軌。川湖估計已掌握逾70%高階AI伺服器導軌市場。ChatGPT於2022年11月問世以來，川湖市值不到四年暴增逾30倍至430億美元。創辦人林聰吉截至8月下旬身家達194億美元（約新台幣6,174億元），今年一度超越廣達（2382）董事長林百里，登上台灣首富。

川湖總經理林淑珍形容，「AI機會就像天上掉下金子」，但落下的速度驚人，不夠快就接不到。AI產品快速換代，迫使供應商縮短開發時程。川湖目前可在客戶提出需求後數周內交出原型，工程團隊已由早年的七人擴至逾500人。

川湖仍擔心AI投資熱潮能持續多久，以及能否及時推出下一代產品。該公司正擴大台美產能，休士頓廠預計9月試產，台灣也規畫明年增設新廠。

其他「隱形贏家」還包括全球最大中央處理器（CPU）插槽供應商嘉澤，及專攻AI晶片散熱的健策。

此外，中國大陸廣東鼎泰高科，專門生產用來在印刷電路板鑽出微小孔洞的微型鑽針，已成為全球銷量最大的PCB鑽針廠。AI伺服器效能愈高、電路板愈複雜，對高精密度工具需求就愈大。

嘉澤 川湖 晶片 供應鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

PCB 飆漲後誰接棒？大摩看好高階材料成 AI 新贏家 009828後市看俏

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

美國施壓墨西哥堵AI硬體關稅漏洞 台廠恐受衝擊

亞洲首富換人做！他身家飆破3.36兆台幣登頂 靠AI比7年前爆富8倍

相關新聞

鎖定日企業級市場！鴻海揪夏普進擊AI伺服器 推出搭載輝達GPU產品

日媒報導，鴻海集團結合夏普（Sharp）進擊AI伺服器市場。

彭博盤點AI鏈 川湖、嘉澤、健策…隱形贏家

人工智慧（AI）熱潮不只嘉惠晶片業者，彭博資訊盤點發現，從台灣、中國大陸到瑞士，至少有七家深耕滑軌、微型鑽針、真空閥與先進陶瓷等小眾市場的製造商，掌握住AI供應鏈不起眼卻難以取代的環節，共為主要股東增加逾620億美元（新台幣約1.97兆元）財富。其中有三家為台廠，包含川湖、嘉澤、健策。

鴻家軍集結 衝刺光通訊

鴻海旗下鴻騰精密（FIT）與工業富聯（FII）將合力搶攻1.6T光融合交換機等光通訊產品。看好資料中心高速互聯商機，預期2027年光通訊相關產品業績，如共封裝光學（CPO）元件等將顯著成長，目前鴻騰在越南有三個廠，可以支撐短期需求。

英特爾14A製程提前 明年Q1試產

英特爾18A製程去年底進入量產後，外電報導，英特爾執行長陳立武透露，更先進的14A製程將於明年首季試產，較原定進度提前。由於14A是英特爾搶占晶圓代工業務外部客戶的重要武器，外界預期，若14A製程量產，將有助於擴展代工業務，進一步搶食台積電訂單。

外資看好AI後市 唱旺廣達、技嘉、鴻海等營收

外資瑞銀證券與摩根士丹利（大摩）證券都看好AI後市，瑞銀昨（16）日指出，企業界普遍認為AI需求一路強勁至2027年。大摩則認為，隨著輝達預測明年度營收將成長70%，廣達、技嘉及鴻海集團可望成為最主要受惠者。

因應全球AI伺服器需求持續成長 緯創啟動台美大徵才

因應全球AI伺服器需求持續成長，代工大廠緯創全面展開跨國產能布局之際，昨（16）日宣布，啟動台美大規模人才招募計畫，將在台北、新竹、高雄及美國舉辦徵才活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。