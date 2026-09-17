彭博盤點AI鏈 川湖、嘉澤、健策…隱形贏家

人工智慧（AI）熱潮不只嘉惠晶片業者，彭博資訊盤點發現，從台灣、中國大陸到瑞士，至少有七家深耕滑軌、微型鑽針、真空閥與先進陶瓷等小眾市場的製造商，掌握住AI供應鏈不起眼卻難以取代的環節，共為主要股東增加逾620億美元（新台幣約1.97兆元）財富。其中有三家為台廠，包含川湖（2059）、嘉澤（3533）、健策（3653）。

川湖科技就是其中之一。AI伺服器重達數百磅，無論裝進機櫃或抽出維修，都少不了滑軌。川湖估計已掌握逾70%高階AI伺服器導軌市場。ChatGPT於2022年11月問世以來，川湖市值不到四年暴增逾30倍至430億美元。創辦人林聰吉截至8月下旬身家達194億美元（約新台幣6,174億元），今年一度超越廣達（2382）董事長林百里，登上台灣首富。

川湖總經理林淑珍形容，「AI機會就像天上掉下金子」，但落下的速度驚人，不夠快就接不到。AI產品快速換代，迫使供應商縮短開發時程。川湖目前可在客戶提出需求後數周內交出原型，工程團隊已由早年的七人擴至逾500人。

川湖仍擔心AI投資熱潮能持續多久，以及能否及時推出下一代產品。該公司正擴大台美產能，休士頓廠預計9月試產，台灣也規畫明年增設新廠。

其他「隱形贏家」還包括全球最大中央處理器（CPU）插槽供應商嘉澤，及專攻AI晶片散熱的健策。

此外，中國大陸廣東鼎泰高科，專門生產用來在印刷電路板鑽出微小孔洞的微型鑽針，已成為全球銷量最大的PCB鑽針廠。AI伺服器效能愈高、電路板愈複雜，對高精密度工具需求就愈大。