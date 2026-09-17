鴻家軍集結 衝刺光通訊

鴻海（2317）旗下鴻騰精密（FIT）與工業富聯（FII）將合力搶攻1.6T光融合交換機等光通訊產品。看好資料中心高速互聯商機，預期2027年光通訊相關產品業績，如共封裝光學（CPO）元件等將顯著成長，目前鴻騰在越南有三個廠，可以支撐短期需求。

鴻騰精密昨（16）日舉辦「FIT Tech Day 2026」（鴻騰科技日），董事長盧松青提出「Scale with Ecosystem（與生態系共同擴展）」概念，認為需要全球夥伴共同建立開放、互通的光通訊生態系，加速新技術普及，以及資料中心基礎建設發展。他表示，AI未來不會由單一企業完成，而是由整個產業共同打造。

因此，鴻騰宣布結合鴻海集團資源，展現光通訊布局。鴻騰科技日現場展示包括鴻海集團的光纖、鴻海研究院半導體研究所的矽光子技術，及工業富聯與優達科技的1.6T交換機。盧松青表示，鴻騰的布局從元件、模組延伸至系統，透過集團內部合作強化垂直整合能力。

工業富聯董事長鄭弘孟指出，全球AI算力需求呈幾何級數成長，但單純堆疊晶片已經不夠了，真正決定整體算力上限的瓶頸，在於互連頻寬與能耗。